Σεούλ: Θρήνος για τα 154 θύματα της τραγωδίας του Halloween – Επικρίσεις για τη διαχείριση της Αστυνομίας ΒΙΝΤΕΟ

Σε τουλάχιστον 154 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Χάλογουιν αργά το Σάββατο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γελ εγκαινίασε σήμερα μνημείο για τα θύματα του ποδοπατήματος του Σαββάτου στη Σεούλ, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 154 άνθρωποι, ενώ έχουν αρχίσει να πληθαίνουν οι επικρίσεις εναντίον των αρχών τις οποίες οι πολίτες κατηγορούν για τον χαλαρό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν το πλήθος το βράδυ της τραγωδίας. Μάλιστα εκτός από τους 154 νεκρούς, άλλοι 149 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, από τους οποίους οι 33 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι πολίτες από τουλάχιστον 20 χώρες.

Ο Γιουν και η σύζυγός του κατέθεσαν ο καθένας από ένα λευκό λουλούδι μπροστά από τον τεράστιο μαύρο βωμό που στήθηκε στο κέντρο της Σεούλ προς τιμή της τραγωδίας του Σαββάτου. Στη συνέχεια πλήθος κόσμου πέρασε μπροστά από το μνημείο, πολλοί με δάκρυα στα μάτια.

