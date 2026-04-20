«Έμεινε άφωνη»: Η πρώην σύντροφος του γιου της λέει ότι η Σερ έμαθε πως είναι γιαγιά

Η αποκάλυψη προέρχεται από συνέντευξη της πρώην συντρόφου του Ελάιτζα Μπλου Άλμαν, η οποία υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια έμαθε μόλις τα τελευταία χρόνια για την ύπαρξη του παιδιού.

20 Απρ. 2026 13:02
Pelop News

Η Σερ φέρεται να έμαθε ότι έχει μια 15χρονη εγγονή, σύμφωνα με ισχυρισμούς της πρώην συντρόφου του γιου της, Κέιτι Έντουαρντς, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στον βρετανικό Τύπο. Όπως αναφέρουν η The Sun και η Page Six, η Έντουαρντς υποστηρίζει ότι διατηρούσε σύντομη σχέση με τον Ελάιτζα Μπλου Άλμαν το 2010 και ότι από αυτή τη σχέση γεννήθηκε μια κόρη, η Έβερ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σερ φέρεται να επικοινώνησε μαζί της το 2025 για να επιβεβαιώσει αν οι πληροφορίες που είχε ακούσει ήταν αληθινές. Η Έντουαρντς υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια έμεινε «άφωνη» όταν έμαθε τα νέα και ότι στη συνέχεια προσπάθησε να έρθει πιο κοντά στο παιδί. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία βασίζονται αποκλειστικά στους ισχυρισμούς της Έντουαρντς και δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια από τη Σερ ή από επίσημο εκπρόσωπό της.

Η ίδια η Έντουαρντς αναφέρει ότι ο Ελάιτζα Μπλου Άλμαν γνώριζε από την αρχή για την ύπαρξη του παιδιού, αλλά δεν θέλησε να αναλάβει σταθερό γονεϊκό ρόλο. Όπως υποστηρίζει, ο σύζυγός της είναι εκείνος που μεγάλωσε την κόρη της και αποτελεί τον πραγματικό πατέρα στη ζωή της. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη ότι η Σερ φέρεται να συνάντησε την Έβερ στο σπίτι της στο Μαλιμπού τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έρχεται ενώ ο γιος της Σερ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο λόγω των σοβαρών προσωπικών και νομικών προβλημάτων του. Το Entertainment Weekly ανέφερε ότι η τραγουδίστρια κατέθεσε εκ νέου αίτηση για επιτροπεία του Ελάιτζα Μπλου Άλμαν, επικαλούμενη ότι η εξάρτησή του από ουσίες βρίσκεται «στο χειρότερο σημείο» και ότι αδυνατεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του.

Επιπλέον, ο Άλμαν είχε απασχολήσει πρόσφατα και τις αρχές. Το People μετέδωσε ότι τον Φεβρουάριο του 2026 συνελήφθη στο Νιου Χάμσαϊρ με κατηγορίες που περιλάμβαναν επίθεση και παράνομη είσοδο σε σχολικό χώρο.

Συνεπώς, η υπόθεση με τη φερόμενη εγγονή της Σερ παραμένει, προς το παρόν, ένα θέμα που στηρίζεται κυρίως σε μαρτυρία τρίτου προσώπου και σε δημοσιεύματα ταμπλόιντ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ιστορία αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη ταραγμένη περίοδο για την οικογένεια του Ελάιτζα Μπλου Άλμαν.

