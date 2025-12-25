Σέρρες: Αγωνία για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων – Συνεχίζονται οι έρευνες

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η αγωνία για την τύχη του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος στις Σέρρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Οι έρευνες, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο, δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, ενώ άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής και οι προσπάθειες εντοπισμού του αυτοκινήτου του 45χρονου.

Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, ο Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε από το σπίτι του χωρίς να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή πορτοφόλι, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες της εξαφάνισής του.

«Δεν πήρε μαζί του ούτε κινητό ούτε πορτοφόλι, μόνο το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρει κανείς τίποτα», ανέφερε χθες ο σύζυγος της αδελφής του, μιλώντας στο Mega, προσθέτοντας ότι από τις 9:30 το πρωί της Δευτέρας δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή πληροφορία.

Εντατικές έρευνες σε δύσβατες περιοχές

Η εξαφάνιση δηλώθηκε επισήμως στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες και δεν είχε εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ακόμη και όταν βρισκόταν σε άδεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Ποροΐων και από γειτονικές υπηρεσίες να «χτενίζουν» ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και τη συλλογή στοιχείων.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου του 45χρονου όσο και του οχήματός του, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείεται κανένα σενάριο.

Η αγωνία συγγενών, συναδέλφων και κατοίκων της περιοχής παραμένει έντονη, καθώς όσο περνούν οι ώρες χωρίς αποτέλεσμα, μεγαλώνει η ανησυχία για την τύχη του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



