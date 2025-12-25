Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων – Απαντήσεις αναζητούν από το smartwatch

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στις Άνω Πορόια για τον εντοπισμό του Κωνσταντίνου Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της περιοχής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης.

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι όπου διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αγνοείται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί ούτε ο ίδιος ούτε το αυτοκίνητό του. Στις έρευνες συμμετέχουν κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και μέλη εθελοντικών ομάδων, όπως η ΕΠΟΜΕΑ, ο ΟΦΚΑΘ και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης. Το έργο των ερευνών συνδράμουν και drones, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Για την εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί Silver Alert, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, ο 45χρονος άφησε στο σπίτι τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, ωστόσο έφυγε με το αυτοκίνητό του χωρίς να ενημερώσει κανέναν. «Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι, δεν είπε σε κανέναν τίποτα και δεν τον είδε κανείς», ανέφερε ο κουνιάδος του μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Το μοναδικό αντικείμενο που είχε επάνω του και θα μπορούσε να δώσει κρίσιμες απαντήσεις στις Αρχές είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα smartwatch που φορούσε. Τα δεδομένα της συσκευής εκτιμάται ότι ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό της πορείας του, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί ακόμη το όχημά του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, αν και βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Παράλληλα, κάτοικος από τα Κάτω Πορόια ανέφερε πως είδε τον πυροσβέστη να περνά από το χωριό με το αυτοκίνητό του, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

