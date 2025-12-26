Σέρρες -Άνω Πορρόια: Σηκώνουν drone για τον διοικητή της πυροσβεστικής

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο Μπέλες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Πορροΐων στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, όταν κι έφυγε από το σπίτι του.

Σήμερα, μάλιστα, εκτιμάται ότι τα drones θα μπορέσουν να καταγράψουν καθαρές εικόνες, κάτι που δεν συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του σε δύσβατα σημεία σε μια περιοχή που ο ίδιος ήξερε πολύ καλά και ως πυροσβέστης αλλά και ως περιπατητής.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τραπεζικές κάρτες ενώ φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



