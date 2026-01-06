Σέρρες: Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

Ο άτυχος αξιωματικός που εντοπίστηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου σε δύσβατη χαράδρα στο όρος Μπέλες, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια που συνδέονται άμεσα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σέρρες: Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες
06 Ιαν. 2026 14:56
Pelop News

Ο 45χρονος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και διοικητής του κλιμακίου στα Άνω Πορόια Σερρών, Κωνσταντίνος Γκίνης φαίνεται πως δεν έχασε τη ζωή του από κάποιο τραύμα, αλλά από υποθερμία, σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής που διενεργήθηκε στη σορό του.

Ο άτυχος αξιωματικός που εντοπίστηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου σε δύσβατη χαράδρα στο όρος Μπέλες, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια που συνδέονται άμεσα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο anexartitos.gr στο πόρισμα αναφέρεται ότι ο θάνατος του 45χρονου επήλθε από ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο (ανακοπή), το οποίο προκλήθηκε λόγω υποθερμίας.

Οι ιατροδικαστικές αρχές κατέληξαν πως αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να παραπέμπει σε κάτι σχετικό. Ο θάνατός του προσδιορίζεται χρονικά στις πρώτες δύο ημέρες της εξαφάνισής του, δηλαδή στις 23 ή 24 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, το γεγονός ότι ο εκλιπών βρέθηκε έχοντας αφαιρέσει τον ρουχισμό του αποδίδεται στην υποθερμία. Πρόκειται για ένα γνωστό ιατρικό φαινόμενο (συχνά αναφερόμενο ως «παράδοξη απογύμνωση»), όπου το θύμα, λόγω της διαταραχής του μηχανισμού ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος, αισθάνεται ψευδώς υπερβολική ζέστη.

Οι εκδορές που εντοπίστηκαν στα χέρια του ήταν επιφανειακές, χωρίς το απαιτούμενο βάθος για να επιφέρουν τον θάνατο, ενώ δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα ή στο σώμα του.

Επιπρόσθετα, οι τοξικολογικές αναλύσεις ήταν καθαρές και δεν ανέδειξαν ευρήματα που να διαφοροποιούν την ιατροδικαστική εικόνα.

Η εξαφάνιση του πυροσβέστη
Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου με το αυτοκίνητό του και έκτοτε τα ίχνη του είχαν χαθεί. Η σορός του εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο σε μεγάλο υψόμετρο και σε δύσβατη περιοχή, στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του όρους Μπέλλες, στη θέση «Χωνί».

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του 45χρονου εντοπίστηκαν τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του, ενώ βρέθηκε επίσης και το αυτοκίνητό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Πάτρα: Ο Δήμος σε αναζήτηση στέγης για τρία νηπιαγωγεία
17:53 Φλώρινα: Ένταση μεταξύ πιστών για τον Τίμιο Σταυρό BINTEO
17:45 Μεσσηνία: Με καλάμι ψαρέματος έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα ιερέας στην Τριφυλία
17:33 Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο
17:31 Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ
17:21 Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως Πέμπτη: «Red Code» σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο
17:08 Βενεζουέλα: Η Ματσάδο έτοιμη για εκλογές – Έπαινοι σε Τραμπ και σχέδια επιστροφής
17:00 Το ελαιόλαδο «σύμμαχος» του εγκεφάλου: Μειώνει έως 28% τον κίνδυνο θανάτου από άνοια
16:48 Έφυγε σιωπηλά ο π. Νικόδημος Πετρόπουλος, εφημέριος του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Πατρών
16:48 Κραν Μοντανά: 1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
16:36 Αλεξόπουλος: «Σε μια εποχή προκλήσεων το μήνυμα των Θεοφανείων μάς καλεί να επιλέξουμε τη διαφάνεια αντί της σύγχυσης και την ελπίδα αντί της παραίτησης»
16:35 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες – 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε: «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»
16:25 Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Νεκρός 34χρονος σε σφοδρή σύγκρουση στην οδό Αντωνίου Πετραλιά
16:13 Την Τετάρτη η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πάτρα
16:02 Nestle: Απόσυρση προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης
15:53 Ευρωπαίοι ηγέτες: «Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα εδάφη τους»
15:41 Βιταμίνη Β6: Μπορεί να μειώσει άγχος και κατάθλιψη, δείχνει νέα μελέτη
15:33 Νότιγχαμ Φόρεστ: Κατέθεσε αίτημα για ανακατασκευή του City Ground
15:21 ΟΗΕ σε Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
15:08 Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά σε νοσοκομείο του Παρισιού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ