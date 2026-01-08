Σέρρες: Χτυπήματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 17χρονου

Εδειξε ότι ο 17χρονος έφερε πολλαπλά χτυπήματα σε όλο το σώμα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και είχε εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο. Επίσης, υπέστη ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής.

08 Ιαν. 2026 16:10
Pelop News

Βαρύτατες κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 17χρονου από συνομήλικό του στις Σέρρες, μετά από ξυλοδαρμό για ένα κορίτσι που κατέληξε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία – νεκροτομή, που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, έδειξε ότι ο 17χρονος έφερε πολλαπλά χτυπήματα σε όλο το σώμα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και είχε εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο. Επίσης, υπέστη ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής.

Την Παρασκευή η απολογία του 16χρονου

Την ίδια ώρα, ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σε αντίθεση με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 16χρονος υποστήριξε δια του συνηγόρου του ότι ο καβγάς δεν ήταν σοβαρός, αλλά μια συνηθισμένη διαφορά μεταξύ ανηλίκων και απέδωσε τον θάνατο του 17χρονου σε πρόβλημα υγείας. «Έπεσαν δυο-τρεις γροθιές», είπε, ενώ ο αδερφός του μίλησε για «κακιά στιγμή». «Δεν είναι τέτοιο παιδί, ήταν μια κακιά στιγμή, μια στιγμή λάθος, εννοείται πως το έχει μετανιώσει, κλαίει στα κρατητήρια», είπε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο θανάσιμος τραυματισμός του 17χρονου έγινε το βράδυ της Δευτέρας, με αφορμή ένα κορίτσι. Η επίθεση έγινε μετά από μήνυμα που έστειλε το θύμα στην κοπέλα του 16χρονου, κάτι που παραδέχθηκε και ο τελευταίος στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Αρχικά, ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Αρχικά υπήρξε ένταση, η οποία φάνηκε να εκτονώνεται, ωστόσο λίγο αργότερα οι νεαροί συναντήθηκαν εκ νέου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών. Εκεί, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο.

Παρά τα χτυπήματα, οι φίλοι του 17χρονου δεν κατάλαβαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και μετέφεραν τον φίλο τους στην πολυκατοικία που διέμενε, χωρίς να ειδοποιήσουν κάποιο ενήλικο ή το ΕΚΑΒ. Το θύμα, αντί να ανέβει στο διαμέρισμά του, κατέβηκε στο υπόγειο, όπου λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Το πρωί, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Λίγο αργότερα, η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

