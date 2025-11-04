Σέρρες: Γέννα μέσα σε ασθενοφόρο, δραματικές προσπάθειες γιατρού, μαίας και πληρώματος

Μια συγκλονιστική γέννα σε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ενώ η ετοιμόγεννη γυναίκα μεταφερόταν από το Κέντρο Υγείας Ηράκλειας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η 35χρονη έγκυος, η οποία είχε πάει στο Κ.Υ. Ηράκλειας για έλεγχο ρουτίνας, όπου κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε, οδηγώντας το ιατρικό και νοσηλευτικό πλήρωμα να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία τοκετού εντός του οχήματος. Το βρέφος ήρθε στη ζωή μέσα στο ασθενοφόρο, ωστόσο αμέσως μετά εμφάνισε συμπτώματα κυάνωσης και δυσκολίες στην αναπνοή, προκαλώντας αγωνία στο πλήρωμα. ‘

Γιατρός, μαία, νοσηλευτής και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη για τη σταθεροποίησή του, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες καθ’ οδόν.

Μόλις το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο Σερρών, το μωρό εισήχθη σε θερμοκοιτίδα, όπου οι παιδίατροι το παρακολουθούν στενά.

Λόγω της προωρότητας εξετάζεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω φροντίδα.

