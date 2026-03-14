Σέρρες: Η «Roxy» ξετρύπωσε ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη σε διαμέρισμα – Δύο συλλήψεις

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2026 σε σπίτι γυναίκας σε περιοχή των Σερρών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου «Roxy», εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο διαμέρισμα βρέθηκαν μία συσκευασία με ηρωίνη βάρους 5,6 γραμμαρίων και επιπλέον μικροποσότητα 0,1 γραμμαρίου, μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1,2 γραμμαρίων, τρεις συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 0,4 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και 43 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη η γυναίκα που διέμενε στο διαμέρισμα, ενώ μαζί της συνελήφθη και ένας ημεδαπός άνδρας. Στην κατοχή του τελευταίου βρέθηκε μία συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1 γραμμαρίου, την οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε αγοράσει νωρίτερα από τη γυναίκα.

