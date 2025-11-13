Σέρρες: Ηρεμία στη δομή στο «Κλειδί» μετά τα χθεσινά επεισόδια – 30 συλλήψεις μεταναστών

Ομαλή είναι πλέον η κατάσταση στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο «Κλειδί» του δήμου Σιντικής Σερρών, έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης.

Σέρρες: Ηρεμία στη δομή στο «Κλειδί» μετά τα χθεσινά επεισόδια - 30 συλλήψεις μεταναστών
13 Νοέ. 2025 12:08
Pelop News

Έπειτα από ένταση που ξέσπασε στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο «Κλειδί» Σερρών, η κατάσταση έχει πλήρως ομαλοποιηθεί. Τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά την απόρριψη αιτημάτων ασύλου και τις διαμαρτυρίες για τις συνθήκες παραμονής, με ομάδες μεταναστών να προκαλούν φθορές και να βάζουν φωτιά σε ρούχα και υλικά.

Η αναταραχή εκδηλώθηκε γύρω στις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, όταν –σύμφωνα με την Αστυνομία– μετανάστες από την πτέρυγα 4 της δομής επιχείρησαν να ξηλώσουν μέρος της εσωτερικής περίφραξης με σκοπό να διαφύγουν. Κάποιοι από αυτούς έβαλαν φωτιά σε ρούχα και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κατάφερε να περιορίσει γρήγορα τη φωτιά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές, ενώ πραγματοποιήθηκε επανακαταμέτρηση των φιλοξενούμενων, χωρίς να διαπιστωθεί καμία απόδραση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, 30 άτομα συνελήφθησαν – 29 Αιγύπτιοι και ένας υπήκοος Μπανγκλαντές – κατηγορούμενοι για στάση, απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και, κατά περίπτωση, βία κατά υπαλλήλων και σωματικές βλάβες, καθώς τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Η ένταση διήρκεσε περίπου μία ώρα, με τις αρχές να δηλώνουν ότι η κατάσταση έχει πλήρως ομαλοποιηθεί και η δομή λειτουργεί κανονικά.

Στο «Κλειδί» Σερρών φιλοξενούνται περίπου 750 αιτούντες άσυλο, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, προκειμένου να αποφευχθούν νέες εντάσεις.

