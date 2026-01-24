Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε 13χρονο με μονωτική ταινία μέσα στην τάξη

Στη σύλληψη καθηγήτριας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στις Σέρρες, μετά από καταγγελία ότι φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, κατά την πρώτη διδακτική ώρα, σε γυμνάσιο της περιοχής. Η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του σχολείου φέρεται να έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα του μαθητή, επειδή, όπως υποστήριξε, έκανε φασαρία στην τάξη μαζί με συμμαθητές του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον μαθητή να δέσει τον 13χρονο στα χέρια με χαρτοταινία, γεγονός που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του ανήλικου στην Ασφάλεια Σερρών, με αποτέλεσμα η καθηγήτρια να συλληφθεί λίγο αργότερα στο σπίτι της. Η εκπαιδευτικός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών, όπου και αναμένεται να απολογηθεί, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



