Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του

Προθεσμία να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) ζήτησε και πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται, ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του σε χωρίο των Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 56χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην αρμόδια εισαγγελέα και σύμφωνα με τον διορισμένο από το δικαστήριο δικηγόρο του ισχυρίζεται, ότι δεν υπήρξε βιασμός, αλλά ερωτική πράξη η οποία έγινε με τη συναίνεση της 78χρονης.

Η εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολουθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.

