Σέρρες: Ψάχνουν σε βίντεο το αυτοκίνητο του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων

Τα ίχνη του Κωνσταντίνου Γκίνη αγνοούνται από το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου και από τότε οι έρευνες στις Σέρρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σέρρες: Ψάχνουν σε βίντεο το αυτοκίνητο του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων
28 Δεκ. 2025 12:53
Pelop News

Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες.

Τα ίχνη του Κωνσταντίνου Γκίνη αγνοούνται από το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου και από τότε οι έρευνες στις Σέρρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Ευστάθιο Ζαπρίδη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του δήμου Σιντίκης μια κάμερα έχει καταγράψει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ίδια μάρκα και χρώμα με αυτό του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων. Το βίντεο ερευνάται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι το αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου Γκίνη και αν ο ίδιος επέβαινε σε αυτό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Ευστάθιος Ζαρπίδης ανέφερε χαρακτηριστικά…. «Όλες οι έρευνες είναι άκαρπες. Όλο το Μπέλλες και τα γύρω χωριά έχουν ερευνηθεί σπιθαμή προς σπιθαμή. Σήμερα θα γίνει έρευνα στο όρος Κρούσιας και στη λίμνη Κερκίνη. Ερευνάται η πληροφορία ότι τον έπιασε μια κάμερα με το αυτοκίνητο. Θα ερευνηθεί από τις αρχές. Πρόκειται για πλάνα από την ημέρα που αγνοείται στις 10 το πρωί. Το χρώμα και η μάρκα του αυτοκινήτου είναι ίδια, αλλά δεν ξέρουμε αν πρόκειται για το δικό του όχημα».

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:06 Ρωσική ολιγαρχία υπό έλεγχο: Ιστορικό ρεκόρ δισεκατομμυριούχων αλλά χωρίς πολιτική δύναμη
14:52 Θεσσαλονίκη: Δέντρα έπεσαν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων
14:38 Παναθηναϊκός: Πήρε τον Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό
14:23 Αγροτικά μπλόκα: Κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο μετά το πρώτο ρήγμα
14:08 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η κατηφόρα του Σίσυφου
13:55 Το 85% των Ελλήνων ψωνίζει από ασιατικές πλατφόρμες: Το φαινόμενο που ανατρέπει το ελληνικό λιανεμπόριο
13:42 Ο σταρ της Μπέτις, Ίσκο, χάνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Europa League
13:29 Κωνσταντινούπολη: Τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα – 4 νεκροί
13:17 Ολυμπιακός: Εξετάζει την περίπτωση του Τζόουνς που αποχωρεί από την Παρτιζάν
13:04 Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές
12:53 Σέρρες: Ψάχνουν σε βίντεο το αυτοκίνητο του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων
12:46 Η ΝΕΠ κοίταξε στα μάτια και τον ΝΟ Βουλιαγμένης
12:41 Κάθε τσιγάρο μετράει: Ακόμα και λίγα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και πρόωρου θανάτου
12:30 Υπό ιατρικό έλεγχο ο Ράιαν Αλεν – Με «πράσινο φως» παίζει στην Ελευσίνα – Συγκρίσεις με Κίερ
12:29 Λευτέρης Πανταζής για την υπερκόπωση: Κουράστηκα πολύ, είχα 15 ημέρες με λιγοστό ύπνο
12:18 Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ
12:09 Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 της χρόνια
11:59 Οι αγρότες κόβουν τη χώρα στα δύο πριν την Πρωτοχρονιά – Πού έχει μπλόκα
11:51 Η κοινωνική ζωή «ασπίδα» για τον εγκέφαλο: Πώς οι συναναστροφές μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας
11:40 Πρώην διεθνής Άγγλος της Λίβερπουλ κινδυνεύει με 5 χρόνια φυλάκισης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ