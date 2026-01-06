Σέρρες: Στον εισαγγελέα αύριο ο 16χρονος, πώς έγινε το έγκλημα

Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου

06 Ιαν. 2026 19:50
Pelop News

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 16χρονος που φέρεται ως δράστης του θανάσιμου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου, με αφορμή ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει το θύμα σε κοπέλα συνδεόμενη με τον ανήλικο.

Ο 16χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του, ενώ εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Διαβάστε επίσης: Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες – 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε: «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ, όταν ο 16χρονος, συνοδευόμενος από έναν φίλο, πλησίασε τον 17χρονο έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο νεαρός προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι του, αλλά κατέληξε σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας του, όπου τον εντόπισαν σήμερα το πρωί τα αδέλφια του χωρίς τις αισθήσεις του. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τον 17χρονο στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συλλέχθηκαν μαρτυρίες που οδήγησαν στη σύλληψη του 16χρονου, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά της μητέρας του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ανήλικος προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον και είχε συλληφθεί πέρυσι για μικροποσότητα ναρκωτικών, με την επιμέλειά του να ανατίθεται προσωρινά στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων της Εισαγγελίας.

