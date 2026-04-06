Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή, δεν βρέθηκε μηχανισμός

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στις Σέρρες, όταν τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Φωτεινής Αραμπατζή κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Το περιστατικό οδήγησε σε άμεση παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ., με δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή και να προχωρούν σε ελέγχους τόσο στο γραφείο όσο και στους γύρω χώρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το τηλεφώνημα έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί από άνδρα που κάλεσε με απόκρυψη αριθμού και ανέφερε ότι θα εκραγεί βόμβα στο πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης στο όνομα κάποιας οργάνωσης, ενώ το περιεχόμενο της κλήσης αξιολογήθηκε άμεσα από τις Αρχές.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με τον χώρο να αποκλείεται προληπτικά για λόγους ασφαλείας και να πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός ή άλλο ύποπτο αντικείμενο, με αποτέλεσμα ο συναγερμός να λήξει χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης, καθώς το όνομα της Φωτεινής Αραμπατζή περιλαμβάνεται μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη ενέργεια.

