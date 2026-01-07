Σέρρες: Το μήνυμα που προηγήθηκε της φονικής συμπλοκής – Στον ανακριτή ο 16χρονος κατηγορούμενος

Aναστάτωση επικρατεί στις Σέρρες μετά τον θάνατο 17χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της οικίας της οικογένειάς του και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ανήλικος αναζητούνταν επί ώρες από τους οικείους του, οι οποίοι τελικά τον εντόπισαν στο υπόγειο και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι λίγες ώρες νωρίτερα ο 17χρονος είχε συναντηθεί με 16χρονο, παρουσία και άλλων ατόμων, σε κεντρικό σημείο της πόλης, απέναντι από τη Μητρόπολη Σερρών. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου φέρεται να σημειώθηκε έντονη λογομαχία που εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα, παραμένοντας στο υπόγειο, όπου και έχασε τις αισθήσεις του χωρίς να ζητήσει βοήθεια.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σήμερα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά, ενώ το οικογενειακό του περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα προβληματικό.

Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας φαίνεται να αποτελεί προσωπικό μήνυμα που είχε προηγηθεί της συνάντησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα με την οποία διατηρούσε σχέση ο 16χρονος, αναφέροντας ότι, σε περίπτωση που χώριζε μαζί του, θα μπορούσε να συνάψει σχέση με τον ίδιο, εκφράζοντας αρνητική άποψη για τον ανήλικο δράστη.

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και τυχόν άλλες ευθύνες.

Η σορός του 17χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου και ποια τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



