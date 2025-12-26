Σέρρες: Βρέθηκε εξάρτημα οχήματος που εξετάζεται αν συνδέεται με τον αγνοούμενο 45χρονο πυροσβέστη

Σημαντικό εύρημα προέκυψε κατά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης. Σε μεγάλο υψόμετρο εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου, το οποίο εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο μοντέλο του οχήματός του.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί μέχρι στιγμής το πρώτο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού και εξετάζεται ενδελεχώς, καθώς από το σημείο διέρχονται συχνά κυνηγοί και υλοτόμοι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα, Παρασκευή (26/12), υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης και αναμένεται να διαρκέσουν έως τη δύση του ηλίου. Τα σωστικά συνεργεία επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του 45χρονου όσο και του οχήματός του, σε δύσβατα σημεία της περιοχής, την οποία γνώριζε καλά τόσο λόγω της υπηρεσίας του στην Πυροσβεστική όσο και από προσωπικές του δραστηριότητες.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και φορέων Πολιτικής Προστασίας, με τη συνδρομή drone και οχημάτων 4×4.

