Σέρρες: Βρέθηκε εξάρτημα οχήματος που εξετάζεται αν συνδέεται με τον αγνοούμενο 45χρονο πυροσβέστη

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες σε ορεινή περιοχή με τη συμμετοχή ΕΜΑΚ, εθελοντών και ειδικού σκύλου

Σέρρες: Βρέθηκε εξάρτημα οχήματος που εξετάζεται αν συνδέεται με τον αγνοούμενο 45χρονο πυροσβέστη
26 Δεκ. 2025 18:54
Pelop News

Σημαντικό εύρημα προέκυψε κατά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης. Σε μεγάλο υψόμετρο εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου, το οποίο εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο μοντέλο του οχήματός του.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί μέχρι στιγμής το πρώτο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού και εξετάζεται ενδελεχώς, καθώς από το σημείο διέρχονται συχνά κυνηγοί και υλοτόμοι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα, Παρασκευή (26/12), υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης και αναμένεται να διαρκέσουν έως τη δύση του ηλίου. Τα σωστικά συνεργεία επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του 45χρονου όσο και του οχήματός του, σε δύσβατα σημεία της περιοχής, την οποία γνώριζε καλά τόσο λόγω της υπηρεσίας του στην Πυροσβεστική όσο και από προσωπικές του δραστηριότητες.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και φορέων Πολιτικής Προστασίας, με τη συνδρομή drone και οχημάτων 4×4.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:53 eCheck vs Interac : Quelle Méthode Choisir pour Vos Dépôts Casino ?
19:37 Ζελένσκι: Έτοιμος για δημοψήφισμα επί του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ
19:26 Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση θερμοκρασίας έως την Παραμονή Πρωτοχρονιάς
19:14 Βαρδούσια: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα
19:05 Γιορτινά αρώματα: Φτιάξτε το δικό σας χειροποίητο potpourri
18:54 Σέρρες: Βρέθηκε εξάρτημα οχήματος που εξετάζεται αν συνδέεται με τον αγνοούμενο 45χρονο πυροσβέστη
18:46 Συρία: Η Saraya Ansar al-Sunna ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στο τζαμί της Χομς
18:38 Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους
18:30 Κυψέλη: Εξουδετερώθηκε ύποπτο αντικείμενο με ελεγχόμενη έκρηξη στην οδό Αμοργού
18:23 Copa Nadal 2025: Ρεκόρ και γιορτινή ατμόσφαιρα στο λιμάνι της Βαρκελώνης
18:15 Πάρις Χίλτον: Η εντυπωσιακή φωτογράφιση για τα φετινά Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
18:08 Γερμανία: Ιστορικό χαμηλό στις ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους
18:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Φτώχεια είναι Νοοτροπία
17:57 Κυψέλη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου
17:55 Σέρρες: Ένα εύρημα σε μεγάλο υψόμετρο και η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή
17:48 Γαύδος: Διάσωση 361 μεταναστών νότια του νησιού – Δύο επιχειρήσεις με τη συνδρομή της FRONTEX
17:36 Δείτε όλες τις αργίες του 2026: Τα τριήμερα, το Πάσχα και όλες οι επίσημες και τοπικές γιορτές της χρονιάς
17:24 Ιαπωνία: 14 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο ελαστικών – Συνελήφθη ύποπτος
17:12 Πάρος: Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην Πούντα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
17:03 Βαρδούσια Όρη: Αγωνία για τους τρεις ορειβάτες – Τα ίχνη βρέθηκαν, μετά χάθηκαν – Τι εκτιμούν τα ΕΜΑΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ