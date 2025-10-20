Σεσημασμένος ο 37χρονος που δολοφονήθηκε στο Μπουρνάζι: Στο μικροσκόπιο τηλεφώνημα πριν τη συμπλοκή

Ο 37χρονος, βουλγαρικής καταγωγής, μαχαιρώθηκε θανάσιμα τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) έξω από γνωστό κλαμπ στην οδό Λασσάνης στο Μπουρνάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις ανθρωποκτονίας και παράνομης οπλοκατοχής, ενώ είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, όταν ο 37χρονος, που ζούσε μόνιμα στην Ελλάδα και εργαζόταν σε συνεργείο αυτοκινήτων, βγήκε από το κλαμπ για να μιλήσει με άγνωστο άτομο. Λίγα λεπτά αργότερα, δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιά και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», όπου υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε το θύμα όσο βρισκόταν μέσα στο μαγαζί, όπου διασκέδαζε με μια γυναίκα. Ο συνομιλητής φέρεται να του ζήτησε να βγει έξω, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος καβγάς και τελικά η δολοφονία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θύμα και δράστης γνωρίζονταν και είχαν προσωπικές διαφορές από το παρελθόν. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής θεωρούν πιθανότερο κίνητρο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς να αποκλείουν ωστόσο και άλλα σενάρια.

