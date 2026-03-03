«Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες», η απάντηση της Ισπανίας στον Τραμπ

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ», απαντά η ισπανική κυβέρνηση στον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε πως θα διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, αφού η ευρωπαϊκή χώρα αρνήθηκε να επιτρέψει στο αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της για αποστολές που σχετίζονται με επιθέσεις κατά του Ιράν.

Μακρόν: Στέλνουμε απόψε στην Κύπρο άλλη μια φρεγάτα και επιπλέον εναέρια μέσα

Η κυβέρνηση της Ισπανίας υπογράμμισε ότι είναι «μέλος-κλειδί του ΝΑΤΟ» και «μια εξαγωγική δύναμη της ΕΕ», σύμφωνα με την El Pais. «Η Ισπανία τηρεί τις δεσμεύσεις της […] είναι αξιόπιστος εμπορικός εταίρος για 195 χώρες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, με τις οποίες διατηρούμε μια ιστορική και αμοιβαία επωφελή εμπορική σχέση. Εάν η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να την αναθεωρήσει, θα πρέπει να το κάνει σεβόμενη την αυτονομία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τη διεθνή νομιμότητα και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που εστάλη από το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα»

«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την χώρα. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση» πρόσθεσε.

«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους, είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία», ανέφερε.

Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως ζήτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται στις 11:00 π.μ. την Τετάρτη να μιλήσει από το πρωθυπουργικό γραφείο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

