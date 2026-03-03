Μακρόν: Στέλνουμε απόψε στην Κύπρο άλλη μια φρεγάτα και επιπλέον εναέρια μέσα

Ενισχύσεις στην Κύπρο από Γαλλία. «Στέλνουμε απόψε άλλη μια φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο, συντονίζουμε τις ενέργειές μας με τους φίλους μας Ελληνες, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η συνοδεία του σπεύδει στη Μεσόγειο» είπε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμά του.

Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon και ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones στην Κύπρο.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η αποστολή αυτή είναι μέρος των προσπαθειών του Ηνωμένου Βασιλείου να ενισχύσει τις αμυντικές του επιχειρήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα θα ενεργεί πάντα προς το συμφέρον της και των συμμάχων της. «Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση Ελλάδας και Γαλλίας να αποστείλουν συνολικά τρεις φρεγάτες για την υπεράσπιση της Κύπρου, όπου βρίσκονται δύο βρετανικές βάσεις, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το Λονδίνο.

