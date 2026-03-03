Τραμπ κατά Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ: «Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ»

Για το Ιράν τόνισε  ότι η στρατιωτική ικανότητα της χώρας έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. «Δεν έχουν ναυτικό, έχει καταστραφεί, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αεράμυνα, έχει καταστραφεί», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ

Τραμπ κατά Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ: «Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ»
03 Μαρ. 2026 19:51
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα (3/2/2026) με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στο Ιράν και τις στρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ

Στην αρχή της συνάντησής τους, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η στρατιωτική ικανότητα της χώρας έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. «Δεν έχουν ναυτικό, έχει καταστραφεί, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αεράμυνα, έχει καταστραφεί», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Συμπλήρωσε ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» ενώ επαίνεσε τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, λέγοντας: «Τα πηγαίνουμε πολύ καλά, έχουμε εξαιρετικό στρατό και κάνουν φανταστική δουλειά».

«Τα πάμε πολύ καλά, έχουμε ένα εξαιρετικό στρατό και κάνουν φανταστική δουλειά».

Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε πώς έλαβε την απόφαση για την επίθεση στο Ιράν, αναφέροντας ότι «είχαμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς». «Εκείνοι επρόκειτο να επιτεθούν πρώτοι, το ένιωθα έντονα… Δεν ήθελα να συμβεί αυτό», δήλωσε.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ίσως «ανάγκασε το Ισραήλ να δράσει» όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης, αλλά επανέλαβε ότι «σχεδόν τα πάντα που είχαν έχουν καταστραφεί τώρα».

Αναφερόμενος στις συνέπειες των επιθέσεων, τόνισε ότι το Ιράν «χτύπησε χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με ό,τι συμβαίνει, κάτι που δείχνει το επίπεδο του κακού με το οποίο έχουμε να κάνουμε». Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν χτυπά «μόνο πολιτικά μέρη, ξενοδοχεία και πολυκατοικίες».

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το χειρότερο σενάριο είναι να «χτυπήσουμε το Ιράν και να αναλάβει κάποιος που θα είναι εξίσου κακός με τον προηγούμενο».

Τραμπ κατά Στάρμερ: «Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ» – Διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία
Όταν ρωτήθηκε για τη γνώμη του σχετικά με τους ευρωπαίους συμμάχους, ο Τραμπ είπε ότι είναι ικανοποιημένος με μερικούς, αλλά όχι με άλλους.

Μάλιστα, έστρεψε τα βέλη του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με τη χώρα. «Μας πήρε τρεις, τέσσερις μέρες για να αποφασίσουμε πού μπορούμε να προσγειωθούμε». Συνέχισε κριτικάροντας τον Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ».

Επιπλέον είπε ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, αφού η ευρωπαϊκή χώρα αρνήθηκε να επιτρέψει στο αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της για αποστολές που σχετίζονται με επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση» πρόσθεσε.

«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους, είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία».

Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως ζήτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ερωτώμενος για τον λόγο που οι χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν είπε: «Είναι απλά κακοί», αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς.

«Δεν είναι η πολιτική τους, είναι ολόκληρη η φιλοσοφία τους, είναι τρομερή» είπε στους δημοσιογράφους. «Είναι απλά μια πολύ κακιά ιδεολογία και κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο».

Επανέλαβε την άποψή του ότι το Ιράν «επιτίθεται σε όλους τους γείτονές του».

«Έχουν χτυπήσει το Κατάρ, έχουν χτυπήσει τα ΗΑΕ, έχουν χτυπήσει τη Σαουδική Αραβία, έχουν χτυπήσει το Ομάν και μας βοηθούσαν στις διαπραγματεύσεις, όλοι έχουν χτυπηθεί».

Μερτς: Όλοι ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό
Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. «Συμφωνούμε όσον αφορά την ανατροπή αυτού του τρομερού καθεστώτος στην Τεχεράνη. Και θα συζητήσουμε για το τι θα συμβεί μετά», δήλωσε ο Μερτς.

«Όλοι ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός κάνουν τα σωστά πράγματα για να τερματίσουν αυτό το καθεστώς και να εγκατασταθεί μια νέα κυβέρνηση, που θα επαναφέρει την ειρήνη και την ελευθερία» συμπλήρωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε
23:39 Έχετε προβλήματα με το πεπτικό σας σύστημα; Αυτό είναι το ζυμωμένο υπερτρόφιμο που αποτελεί ισχυρό «φάρμακο»!
23:21 Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν λιγότερο από την Πανσέληνο και την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη
22:57 Klavdia Full in love: Δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
22:47 Καταδίκη πατέρα για τους φόνους του μαθητή γιου του
22:42 Πάτρα: Χάθηκε παλικάρι 19 χρονών
22:37 Το Ιράν χτύπησε με drone το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι,BINTEO
22:30 Ένας μεγάλος τυχερός στο Τζόκερ
22:24 Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε πραγματικά απελπισμένοι» δηλώνει η σύντροφός του, που είναι εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι
22:14 «Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες», η απάντηση της Ισπανίας στον Τραμπ
22:04 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot
21:53 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
21:42 «Να παύσει το καθεστώς αδιαφορίας», η θέση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό
21:32 Απόλλων: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες
21:21 Μακρόν: Στέλνουμε απόψε στην Κύπρο άλλη μια φρεγάτα και επιπλέον εναέρια μέσα
21:10 Ο αθλητισμός στις… φλόγες, πόσο και πώς επηρεάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ΒΙΝΤΕΟ
21:03 Καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη σε σπίτι, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ΦΩΤΟ
20:53 Ασκήθηκε και δεύτερη δίωξη σε βάρος της νταντάς για συνέργεια στις γενετήσιες πράξεις του καταδικασθέντος γιου της
20:42 «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», το μήνυμα Κουτσούμπα για τη Μέση Ανατολή
20:31 Πέθανε ο σημαντικός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ