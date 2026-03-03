Τραμπ κατά Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ: «Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα (3/2/2026) με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στο Ιράν και τις στρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ

Στην αρχή της συνάντησής τους, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η στρατιωτική ικανότητα της χώρας έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. «Δεν έχουν ναυτικό, έχει καταστραφεί, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αεράμυνα, έχει καταστραφεί», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Συμπλήρωσε ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» ενώ επαίνεσε τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, λέγοντας: «Τα πηγαίνουμε πολύ καλά, έχουμε εξαιρετικό στρατό και κάνουν φανταστική δουλειά».

Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε πώς έλαβε την απόφαση για την επίθεση στο Ιράν, αναφέροντας ότι «είχαμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς». «Εκείνοι επρόκειτο να επιτεθούν πρώτοι, το ένιωθα έντονα… Δεν ήθελα να συμβεί αυτό», δήλωσε.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ίσως «ανάγκασε το Ισραήλ να δράσει» όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης, αλλά επανέλαβε ότι «σχεδόν τα πάντα που είχαν έχουν καταστραφεί τώρα».

NOW – Trump on his decision to go to war with Iran: "I thought we were going to have a situation where we were gonna be attacked. They were getting ready to attack Israel."

Αναφερόμενος στις συνέπειες των επιθέσεων, τόνισε ότι το Ιράν «χτύπησε χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με ό,τι συμβαίνει, κάτι που δείχνει το επίπεδο του κακού με το οποίο έχουμε να κάνουμε». Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν χτυπά «μόνο πολιτικά μέρη, ξενοδοχεία και πολυκατοικίες».

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το χειρότερο σενάριο είναι να «χτυπήσουμε το Ιράν και να αναλάβει κάποιος που θα είναι εξίσου κακός με τον προηγούμενο».

Τραμπ κατά Στάρμερ: «Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ» – Διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία

Όταν ρωτήθηκε για τη γνώμη του σχετικά με τους ευρωπαίους συμμάχους, ο Τραμπ είπε ότι είναι ικανοποιημένος με μερικούς, αλλά όχι με άλλους.

Μάλιστα, έστρεψε τα βέλη του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με τη χώρα. «Μας πήρε τρεις, τέσσερις μέρες για να αποφασίσουμε πού μπορούμε να προσγειωθούμε». Συνέχισε κριτικάροντας τον Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ».

Donald Trump repeats his attack on Sir Keir Starmer, this time saying he is no "Churchill".

Επιπλέον είπε ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, αφού η ευρωπαϊκή χώρα αρνήθηκε να επιτρέψει στο αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της για αποστολές που σχετίζονται με επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση» πρόσθεσε.

«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους, είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία».

NOW – Trump: "We're gonna cut off all trade with Spain, we don't want anything to do with Spain."

Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως ζήτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ερωτώμενος για τον λόγο που οι χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν είπε: «Είναι απλά κακοί», αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς.

«Δεν είναι η πολιτική τους, είναι ολόκληρη η φιλοσοφία τους, είναι τρομερή» είπε στους δημοσιογράφους. «Είναι απλά μια πολύ κακιά ιδεολογία και κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο».

Επανέλαβε την άποψή του ότι το Ιράν «επιτίθεται σε όλους τους γείτονές του».

«Έχουν χτυπήσει το Κατάρ, έχουν χτυπήσει τα ΗΑΕ, έχουν χτυπήσει τη Σαουδική Αραβία, έχουν χτυπήσει το Ομάν και μας βοηθούσαν στις διαπραγματεύσεις, όλοι έχουν χτυπηθεί».

Μερτς: Όλοι ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. «Συμφωνούμε όσον αφορά την ανατροπή αυτού του τρομερού καθεστώτος στην Τεχεράνη. Και θα συζητήσουμε για το τι θα συμβεί μετά», δήλωσε ο Μερτς.

«Όλοι ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός κάνουν τα σωστά πράγματα για να τερματίσουν αυτό το καθεστώς και να εγκατασταθεί μια νέα κυβέρνηση, που θα επαναφέρει την ειρήνη και την ελευθερία» συμπλήρωσε.

