Σεβίλλη: Χιλιάδες στους δρόμους κατά της τοπικής κυβέρνησης που καθυστερούσε να ενημερώσει γυναίκες για ύποπτα αποτελέσματα μαστογραφιών

Οι Αρχές της Ανδαλουσίας, μιας περιφέρειας υπό την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος, παραδέχτηκαν ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 2.300 γυναίκες δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τα αποτελέσματα της μαστογραφίας στην οποία υποβλήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία, κυρίως στη Σεβίλλη.

26 Οκτ. 2025 21:08
Pelop News

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Σεβίλλη για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές Αρχές χειρίστηκαν το θέμα της καθυστερημένης έκδοσης αποτελεσμάτων στις εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, μια διαμάχη που έχει εξελιχθεί σε πολιτική κρίση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν πληροφορήθηκαν ποτέ ότι οι εξετάσεις τους ήταν «ασαφείς» ή ότι είχε εντοπιστεί κάτι ύποπτο και για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να εξεταστούν και πάλι σύντομα.


Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιπαράθεση ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη, η οποία είναι υπό τους Σοσιαλιστές, με τις τοπικές, δεξιές Αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τις υπηρεσίες υγείας.

Οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Amama, μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους ασθενείς, και συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα της τοπικής κυβέρνησης για να εκφράσουν την οργή τους.

«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, Μπονίγια παραιτήσου» φώναξε το πλήθος, στο στόχαστρο του οποίου έχει βρεθεί κυρίως ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ο πρόεδρος της περιφέρειας. Εξαιτίας της κρίσης αυτής ήδη παραιτήθηκε η σύμβουλος υγείας του προέδρου, Ροθίο Ερνάντεθ.

Οι συγκεντρωμένοι, μεταξύ των οποίων και πολλές γυναίκες εμφανώς συγκινημένες, φώναζαν συνθήματα όπως «Οι ζωές μας δεν μπορούν να περιμένουν» και «Δεν είστε μόνες».

Πολλές ασθενείς έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη εναντίον των τοπικών Αρχών.

Εν μέσω της σφοδρής κριτικής που δέχεται, ο Μπονίγια, η θητεία του οποίου λήγει το 2026, ζήτησε συγγνώμη από τις γυναίκες, όμως οι τοπικές Αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει κάποια εξήγηση για τους λόγους της αποτυχίας του συστήματος.

Σε πανεθνικό επίπεδο, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει σε βάθος τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, «αρχής γενομένης φυσικά» από αυτό της Ανδαλουσίας.
