Σεξουαλική κακοποίηση, αλκοόλ, παρενόχληση και εξευτελισμοί – Όλες οι καταγγελίες κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας

Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών βρίσκεται ο διεθνούς φήμης Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας, καθώς δύο γυναίκες που εργάστηκαν στο παρελθόν για εκείνον τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού μέσου elDiario, οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν το 2021, σε κατοικίες του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες. Οι δύο γυναίκες, που χρησιμοποιούν τα ψευδώνυμα Ρεμπέκα και Λάουρα για την προστασία της ταυτότητάς τους, εργάζονταν, σύμφωνα με τις ίδιες, ως οικιακή βοηθός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα.

Στις μαρτυρίες τους περιγράφονται ισχυρισμοί για σεξουαλικές επιθέσεις, ανάρμοστα αγγίγματα, λεκτική παρενόχληση και εξευτελιστικές πρακτικές, ενώ μία εκ των καταγγελλουσών δηλώνει ότι ένιωθε «σκλάβα». Όπως αναφέρουν, από τα πρώτα στάδια της συνεργασίας τους δέχονταν ερωτήσεις και σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου, τα οποία στη συνέχεια, όπως υποστηρίζουν, κλιμακώθηκαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε πρακτικές που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, περιλάμβαναν την υποχρέωση εργαζομένων να υποβληθούν σε εξετάσεις εγκυμοσύνης και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Το elDiario δημοσίευσε, μάλιστα, φωτογραφικό υλικό από αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν την τοπική εργατική νομοθεσία.

Η υπόθεση έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο της προκαταρκτικής διερεύνησης, καθώς η Εισαγγελία της Μαδρίτη άνοιξε σχετικό φάκελο. Παράλληλα, η Audiencia Nacional, το κεντρικό ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας με αρμοδιότητα για εγκλήματα Ισπανών στο εξωτερικό, επιβεβαίωσε ότι έχει κινηθεί διαδικασία, έπειτα από καταγγελία που κατατέθηκε στις 5 Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής, ο Χούλιο Ιγκλέσιας δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση και δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εις βάρος του. Από το περιβάλλον του, πάντως, έχουν διατυπωθεί αρνητικές τοποθετήσεις για την αξιοπιστία των καταγγελιών, με άτομα που δηλώνουν φίλοι ή συνεργάτες του να τις χαρακτηρίζουν ψευδείς.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις στην Ισπανία. Η Más Madrid ζήτησε την αφαίρεση τιμητικών διακρίσεων από τον καλλιτέχνη, με την εκπρόσωπό του στο δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης Ρίτα Μέστρε να δηλώνει ότι «κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω της λογοδοσίας, ανεξαρτήτως φήμης ή αναγνώρισης».

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ένας από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ εδώ και χρόνια και δεν έχει ανακοινώσει νέες περιοδείες. Το αν οι καταγγελίες θα επιβεβαιωθούν ή όχι παραμένει αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης, με τις Αρχές να τηρούν, μέχρι στιγμής, στάση επιφύλαξης.

