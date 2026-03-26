Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του

Νέα σοβαρή εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, καθώς η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσε διάταξη με την οποία δεσμεύεται το σύνολο της περιουσίας του, αλλά και της εταιρείας του, «GT Gallery Τσαγκαράκης ΕΠΕ». Η απόφαση αυτή φέρνει πλέον υπό αυστηρό έλεγχο ολόκληρη την οικονομική του δραστηριότητα, σε μια περίοδο όπου η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των διωκτικών και δικαστικών αρχών.

Η διάταξη προβλέπει άμεσο πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων και επενδυτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα απαγορεύει και την πρόσβαση σε θυρίδες θησαυροφυλακίου που συνδέονται είτε με τον ίδιο είτε με την επιχείρησή του. Στο ίδιο πλαίσιο, οι Αρχές έχουν θέσει υπό εξέταση και σημαντικά χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως μπορεί να συνδέονται με αξιόποινες πράξεις.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας υπόθεσης με βαριά οικονομική και ποινική σκιά, καθώς η δέσμευση δεν αφορά μόνο προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά απλώνεται και στη λειτουργία της εταιρείας. Παρά ταύτα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν προβλεφθεί ορισμένες εξαιρέσεις ώστε να μπορούν να καλυφθούν βασικές ανάγκες διαβίωσης, μισθοδοσία προσωπικού και έξοδα νομικής εκπροσώπησης.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαγκαράκης απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπισή του επιχειρεί να δώσει διαφορετική ανάγνωση στην υπόθεση. Ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε δημόσια ότι το επίμαχο Ευαγγέλιο δεν τέθηκε ποτέ σε δημοπρασία αλλά απλώς παρουσιάστηκε, ενώ επέμεινε ότι ο εντολέας του δεν είχε πρόθεση παράνομης διακίνησης και ενήργησε καλόπιστα.

Στην ίδια γραμμή, ο δικηγόρος του ανέφερε ότι, όταν έγινε γνωστό πως το συγκεκριμένο αντικείμενο ενδέχεται να εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, υπήρξε άμεση επικοινωνία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για να οριστεί συνάντηση. Η υπεράσπιση, δηλαδή, προσπαθεί να δείξει ότι δεν υπήρξε πρόθεση απόκρυψης ή παράκαμψης της νομιμότητας, αλλά αντίθετα προσπάθεια συνεννόησης με τις αρχές από τη στιγμή που αναδείχθηκε το ζήτημα.





