Σφοδρή αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο

Με έντονο προβληματισμό και ανησυχία τοποθετείται ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών αναφορικά με «επείγουσα» τροπολογία που εντάχθηκε σε νόμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία –όπως επισημαίνει– περιλαμβάνει ουσιώδεις ρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου, κατά τρόπο αντισυνταγματικό.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογος την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, η συγκεκριμένη διάταξη χαρακτηρίζεται πρόχειρη και κακότεχνη στη διατύπωσή της, ενώ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με βασικές δικονομικές αρχές και παραβιάζει τους κανόνες της καλής νομοθέτησης.

Όπως υπογραμμίζεται, το αλυσιτελές περιεχόμενο της ρύθμισης συνδέεται άμεσα με τον «κατά παραγγελία» τρόπο με τον οποίο νομοθετήθηκε. Ιδιαίτερη αιχμή αφήνεται για την εν κρυπτώ ψήφισή της, χωρίς θεσμική διαβούλευση και χωρίς ουσιαστική νομική και πραγματική αξιολόγηση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών σημειώνει ότι η σπουδή με την οποία προωθήθηκε η τροπολογία δημιουργεί εύλογα την πεποίθηση πως θεσπίστηκε προς όφελος ιδιοτελών και προσωπικών συμφερόντων Υπουργού, ο οποίος –κατά παραδοχή του– έσπευσε να την «εγκαινιάσει».

«Τέτοιου είδους νομοθετήσεις φωτογραφικού χαρακτήρα, ιδίως όταν παρεμβαίνουν ευθέως σε κρίσιμους τομείς όπως το οικογενειακό δίκαιο, συνιστούν μέγιστη θεσμική εκτροπή, που διαβρώνει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και το κύρος της Δικαιοσύνης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών ζητά αυτονόητα την άμεση κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης.

