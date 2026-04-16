Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν»

Με αλληλοκατηγορίες για τοξικότητα και για κουμπαριές και σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για το κράτος δικαίου, με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Ανδρουλάκη να ανταλλάσσουν κατηγορίες.

Μητσοτάκης: Συνομιλίες με τον Νετανιάχου και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και της αντιπαράθεσης, αλλά και στις συνέπειες της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο. «Και όταν σήμερα ζητούμενο είναι η ενότητα, ίσως περισσότερο παρά ποτέ, ενόψει των μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Στο κλείσιμο της πρωτολογίας του, μάλιστα, αναφέρθηκε σε «τοξικότητα που εκπορεύεται από συγκεκριμένα κόμματα και αρχηγούς», συνδέοντας τη φράση του με την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη και κάνοντας λόγο για «τοξικό βούρκο που πνίγει την κοινωνία. Μερικές φορές οι λέξεις γίνονται σφαίρες και μετατρέπουν τη ζωή μας σε ζούγκλα και εμποδίζουν την κοινή γνώμη να βγάζει συμπεράσματα».

«Ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας μιλάει για τοξικότητα», απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Η εικόνα που δίνετε δεν παραπέμπει σε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τι επιδιώκετε τελικά; Να μείνετε στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν; Διότι και στις δύο περιπτώσεις το τέλος είναι το ίδιο: η έξοδος».

Για τις εκλογές

Οξυμένοι ήταν οι τόνοι στις δευτερολογίες τους, με τον κ. Ανδρουλάκη να καλεί τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, «να οδηγηθούμε σε εκλογές».

«Είχα την εντύπωση, όταν εκφράσατε το αίτημα για εκλογές, σαν να το είπατε με σφιγμένο τρόπο, “μπας και το κάνει δεκτό;”. Αυτή την εντύπωση μου δώσατε», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης, για να προσθέσει: «Λοιπόν, μην ανησυχείτε, κ. Ανδρουλάκη, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας».

Πιο αιχμηρή ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει την αυτοδυναμία της ΝΔ. «Νομίζω ότι στον ύπνο σας αυτό το οποίο βασικά θέλετε ή αυτό το οποίο βλέπετε στα όνειρά σας είναι να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, για να σας βγάλει από τη δυσκολία να πρέπει να πάρετε αποφάσεις για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές», είπε.

«Τα μόνα απατηλά όνειρα σε αυτό το κοινοβούλιο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις εθνικές εκλογές», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για τις κουμπαριές και τις αναφορές σε Πάγκαλο και Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Από την πολιτική αντιπαράθεση δεν ξέφυγαν και οι «κουμπαριές», με τον κ. Ανδρουλάκη να μιλά για τον Γιάννη Λαβράνο. «Όταν το Predator αλώνιζε, ο κ. Λαβράνος τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον κουμπάρο του. «Τον ξέρετε τον κ. Λαμπράκη; Είναι κουμπάρος σας; Είναι στη φυλακή; Ρωτώ, είναι προφυλακισμένος; Ο δικός σας κουμπάρος», είπε.

Η αντιπαράθεση έγινε και με αναφορές στους Θόδωρο Πάγκαλο και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό να επικαλείται τις αναφορές του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ για μια συνέλευση αγροτοσυνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.

«Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική, να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από ό,τι έχετε, όχι τετραπλάσια. Έχει όριο και η απάτη», ήταν τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου που διάβασε ο πρωθυπουργός. «Έχει όριο και η απάτη, κ. Ανδρουλάκη», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε λόγια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη περί ρουσφετιών. «Υπήρχε μια εποχή το 1951 που έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια και διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα», ήταν η φράση του πρώην πρωθυπουργού, που διάβασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να σχολιάσει: «Αυτό δεν το έχει πει ο πατέρας μου, ούτε ο προπαππούς μου. Ο δικός σας ο πατέρας και πρώην πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, το έχει πει».

Για τις υποκλοπές

Η αντιπαράθεση αφορούσε και τις υποκλοπές, με τον κ. Ανδρουλάκη να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι σιωπά και τον κ. Μητσοτάκη να σηκώνει το γάντι. «Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν», είπε.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη για τον Ντίλιαν. «Ένα σχόλιο για τον εκβιασμό του Ντίλιαν δεν μπορούσατε να κάνετε σε μία ώρα και που μιλάτε; Ένα σχόλιο! Τους σχολιάσατε όλους. Νυν, πρώην. Ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει ως “Νίξον” τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε; Καθαρά λόγια», είπε.

«Τώρα για τον κύριο Ντίλαν, Ντίλιαν, πώς τον λένε. Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο, ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Δεν εκβιαζόμαστε από κανένα συμφέρον», ήταν η απάντηση του κ. Μητσοτάκη, που απέρριψε τις αιτιάσεις περί «ορμπανισμού». «Ήμουν ο πρώτος που ζήτησα την αποβολή του από το ΕΛΚ», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σέβεται τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης της Ελλάδας από αυτή. Όμως, πρόσθεσε, θα πρέπει «να μην κρατά, δηλαδή, ομήρους τους βουλευτές και να εκκαθαρίσει γρήγορα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «άλλοτε θεωρεί καλές και άλλοτε κακές τις ίδιες θεσμικές αρχές, ανάλογα με το αποτέλεσμα».

Μητσοτάκης σε Φάμελλο: Εύχεστε να έρθει ο Τσίπρας να φτιάξει κόμμα για να επανεκλεγείτε

Πυρά αντάλλαξε ο κ. Μητσοτάκης και με τον κ. Φάμελλο, που ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, θα βρεις “Πάτσηδες”, θα βρεις “Φραπέδες”, θα βρεις “Λαζαρίδηδες”. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Γι’ αυτό και η λύση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι η πολιτική δημοκρατική κάθαρση. Δεν σας εμπιστεύεται ο λαός».

«Πραγματικά γελάω μαζί σας με την απόλυτη ειρωνεία», είπε στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης, στρεφόμενος κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. «Να βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά, σηκώθηκε και έφυγε, σας ευτελίζει με αυτόν τον τρόπο, και εσείς να μην έχετε το θάρρος να τοποθετηθείτε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Και να εύχεστε ενδόμυχα να έρθει να φτιάξει κόμμα, μπας και καταφέρετε να επανεκλεγείτε», συνέχισε.

Αιχμές άφησε ο κ. Μητσοτάκης και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η ίδια ήταν η μόνη που δεν ευχήθηκε για τον Γιώργο Μυλωνάκη, σε αντίθεση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.

