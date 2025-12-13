Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή: Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίζεται τον προϋπολογισμό Υγείας και οι αίθουσες παίρνουν φωτιά

Με αιχμηρή ομιλία ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τα στοιχεία του προϋπολογισμού για την Υγεία, κάνοντας λόγο για «διπλασιασμό δαπανών» και αύξηση προσωπικού, την ώρα που η συζήτηση στη Βουλή εξελίχθηκε σε έντονη σύγκρουση με βουλευτές της αντιπολίτευσης.

13 Δεκ. 2025 11:48
Pelop News

Τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού για την Υγεία, που –όπως υποστήριξε– καταγράφουν ιστορική αύξηση χρηματοδότησης και ενίσχυση προσωπικού, ανέπτυξε στην Ολομέλεια ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα, κάλεσε το υπουργείο Οικονομικών να διασφαλίσει επιπλέον βελτίωση στις αποδοχές των νοσηλευτών μέσα στο 2026.

Ο υπουργός θύμισε ότι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προέβλεπε 4,114 δισ. ευρώ για την Υγεία, ενώ για το 2026 το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στα 8,242 δισ. ευρώ. «Τα 4,114 δισ. τα ψήφισαν. Τα 8,242 δισ. τα καταψηφίζουν, ενώ οι συνδικαλιστές τους φωνάζουν “δώστε κι άλλα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί «τον μεγαλύτερο στην ιστορία του ελληνικού κράτους» για τον τομέα της Υγείας, με τα δημόσια νοσοκομεία να απορροφούν 4,607 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε, σε σχέση με το 2019, οι δαπάνες για τα νοσοκομεία έχουν διπλασιαστεί, ενώ το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 15%.

«Το 15% περισσότερο προσωπικό το 2026 θα λαμβάνει 25% υψηλότερες αποδοχές από το 2019», υπογράμμισε. Παράλληλα, αναφέρθηκε ειδικά στο Νοσοκομείο Δράμας, ενημερώνοντας ότι οι παθολόγοι σε άγονες περιοχές θα λαμβάνουν επιπλέον 15.000 ευρώ από Δήμο και Περιφέρεια, πέρα από το αυξημένο μισθολογικό πακέτο του ΕΣΥ.

Απαντώντας σε αιτιάσεις περί αυξημένων χρεών των νοσοκομείων, ο υπουργός υποστήριξε ότι τα πραγματικά χρέη έχουν μειωθεί. «Όταν ανέλαβα ήταν 1,3 δισ. ευρώ, σήμερα βρίσκονται στα 791 εκατ. ευρώ και στο τέλος της χρονιάς θα πέσουν στα 640. Στόχος μέχρι το 2027 να κατέβουν κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ», είπε.

Η σύγκρουση στην αίθουσα

Η συζήτηση πήρε έντονη τροπή μετά τις αναφορές του υπουργού στην ομιλία της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη και τις κατηγορίες περί «Γκρούεζων». Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε αιχμηρά, παραπέμποντας στη σύλληψη προσώπου που συνδέεται με το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, χαρακτήρισε τον υπουργό «γελοίο», προκαλώντας έντονη αντίδραση από τα έδρανα της ΝΔ και αυστηρή παρέμβαση της έδρας.

Ο διάλογος εξελίχθηκε σε σκληρή ανταλλαγή, με τον κ. Καζαμία να αρνείται να ανακαλέσει και την έδρα να διαγράφει τη φράση από τα πρακτικά.

