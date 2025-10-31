Σφοδρή απάντηση Κασσελάκη σε Μπέο: «Δεν μας νοιάζει τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας»

Με σκληρή ανάρτηση απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Αχιλλέα Μπέο, έπειτα από τις δηλώσεις του δημάρχου Βόλου που προκάλεσαν αντιδράσεις και κατηγορίες για ομοφοβικό λόγο. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έκανε λόγο για «ομοφοβικό οχετό» και «μίσος που κρατά την Ελλάδα πίσω».

Σφοδρή απάντηση Κασσελάκη σε Μπέο: «Δεν μας νοιάζει τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας»
31 Οκτ. 2025 14:38
Pelop News

Δηλώσεις με σαφή ομοφοβική χροιά από τον Αχιλλέα Μπέο προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη. Ο δήμαρχος Βόλου, σε τηλεοπτική συνέντευξη, ανέφερε πως «μεγάλωσε να πηγαίνει στην τουαλέτα όρθιος και οι γυναίκες καθιστές», υποστηρίζοντας πως «το να εκφράζομαι ελεύθερα δεν είναι ομοφοβικό».

Όπως έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σημείωσε: «Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος. (…) Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας. Τα περιττώματά του είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε: «Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου. Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά. Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ