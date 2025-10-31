Σφοδρή απάντηση Κασσελάκη σε Μπέο: «Δεν μας νοιάζει τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας»

Δηλώσεις με σαφή ομοφοβική χροιά από τον Αχιλλέα Μπέο προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη. Ο δήμαρχος Βόλου, σε τηλεοπτική συνέντευξη, ανέφερε πως «μεγάλωσε να πηγαίνει στην τουαλέτα όρθιος και οι γυναίκες καθιστές», υποστηρίζοντας πως «το να εκφράζομαι ελεύθερα δεν είναι ομοφοβικό».

Όπως έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σημείωσε: «Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος. (…) Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας. Τα περιττώματά του είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε: «Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου. Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά. Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία».

Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν. Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η… pic.twitter.com/J4P58BRkDv — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 31, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



