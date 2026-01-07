Σφοδρή ενόχληση της Ρωσίας για την κατάσχεση του τάνκερ από ΗΠΑ, βουλευτής κάνει λόγο για πειρατεία!

Στη Ρωσία έντονο εκνευρισμό και ενόχληση έχει προκαλέσει η κατάσχεση του – υπό ρωσική σημαία – τάνκερ «Marinera» από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο Βόρειο Ατλαντικό.

Έτσι οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του δεύτερου ρωσικού τάνκερ μετά το «Marinera», ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα (07.01.2025) ότι προχώρησαν στην κατάσχεση του τάνκερ «Marinera» αφού το καταδίωξαν για περισσότερο από δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να μπλοκάρουν τις εξαγωγές βενεζουελάνικου πετρελαίου, όμως το συμβάν αυτό έχει δημιουργήσει νεύρα στη Ρωσία.

Αρχικά, η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι το δεξαμενόπλοιο πλέει σε ανοιχτή θάλασσα και σε διεθνή ύδατα, αλλά αφού διαπίστωσε ότι η αμερικανική Ακτοφυλακή καραδοκεί και ετοιμάζει ρεσάλτο για την κατάσχεση του «Marinera» τότε αποφασίστηκε να σταλούν πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο για την προστασία του.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τις αμερικανικές δυνάμεις να το κατασχέσουν, με αποτέλεσμα το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας να καταδικάσει την ενέργεια αυτή ενώ δήλωσε ότι χάθηκε η επαφή με το πλοίο.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026



Για «πειρατεία» κάνει λόγο Ρώσος βουλευτής

Το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών τονίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στα ύδατα ανοιχτής θάλασσας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία κατά πλοίων που είναι νομίμως νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών, καταδικάζοντας έτσι το ρεσάλτο των αμερικανικών δυνάμεων.

Τέλος, επισημαίνει πως στις 24 Δεκεμβρίου 2025, το «Marinera» έλαβε προσωρινή άδεια να πλεύσει υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Αντρέι Κλίσας, που εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία» του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η κατάληψη του υπό ρωσική σημαία δεξαμενοπλοίου ήταν μια ενέργεια εντελώς πειρατική.

Την ίδια στιγμή το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απαιτεί από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των πολιτών της που επιβαίνουν στο «Marinera» και την ταχεία επιστροφή τους στην πατρίδα τους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη μνήμη που ο αμερικανικός στρατός συλλαμβάνει πλοίο που φέρει ρωσική σημαία, ενώ είναι το πιο πρόσφατο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

H κατάσχεση του «Sophia»

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

Η νότια διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε πως το – υπό σημαία Παναμά – σούπερ τάνκερ «Sophia», το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, κατασχέθηκε πριν από την αυγή και χαρακτηρίστηκε «υποκείμενο σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιο σκιώδους στόλου».

«Ο αποκλεισμός βενεζουελανικού πετρελαίου που είναι παράνομο και υπόκειται σε κυρώσεις παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε απάντηση στην ανάρτηση αυτή.

Είχε αναχωρήσει από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου στο πλαίσιο ενός στόλου πλοίων που μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο στην Κίνα με κλειστό τον πομποδέκτη του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης AIS, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα και πηγές.

Ο Τραμπ «στραγγαλίζει» τη Βενεζουέλα

Ανώτατοι Βενεζουελάνοι αξιωματούχοι έχουν αποκαλέσει απαγωγή την αιχμαλώτιση του Μαδούρο και έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να κλέψουν τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, που σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Με τη σειρά τους, ο Τραμπ και ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τη Βενεζουέλα ότι κλέβει πετρέλαιο των ΗΠΑ, αναφερόμενοι προφανώς στην εθνικοποίηση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας σε διάφορα στάδια τον προηγούμενο μισό αιώνα.

Η Βενεζουέλα έχει φορτώσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια σε δεξαμενές αποθήκευσης που δεν μπόρεσε να μεταφέρει λόγω του αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι το Καράκας και η Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγωγή βενεζουελανικού αργού, αξίας έως 2 δισ. δολαρίων, στις ΗΠΑ, μια συμφωνία που θα εκτρέψει εφοδιασμό από την Κίνα βοηθώντας παράλληλα τη Βενεζουέλα να αποφύγει βαθύτερες περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



