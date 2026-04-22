Σφοδρή επίθεση Φάμελλου: «Επικοινωνιακό πυροτέχνημα» τα μέτρα Μητσοτάκη
Σφοδρή επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου για την οικονομία και τη διαφθορά
Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την παρέμβασή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τις πρόσφατες εξαγγελίες για τα μέτρα στήριξης ως «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», υποστηρίζοντας πως ο χρόνος των ανακοινώσεων επιλέχθηκε σκόπιμα για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
«Λανθασμένος δημοσιονομικός υπολογισμός» Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «κλοπή» 12,5 δισ. ευρώ από την κοινωνία τα τελευταία τρία χρόνια μέσω των υπερπλεονασμάτων. «Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε “λεφτόδεντρα” την ώρα που βρίσκεται στη χώρα μας η κ. Κοβέσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα πλεονάσματα αυτά αποδεικνύουν λάθος υπολογισμούς που επιβαρύνουν τους πολίτες.
Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση:
Να διαθέσει ολόκληρο το φετινό πλεόνασμα των 3 δισ. ευρώ για την αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα.
Να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο χαμηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Να επαναφέρει τη 13η σύνταξη για το σύνολο των συνταξιούχων.
Αιχμές για τη Δημοκρατία και το «καθεστώς Μαξίμου» Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για τη «διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για εγκαθίδρυση καθεστώτος που λειτουργεί με όρους παρακράτους. Αναφέρθηκε εκ νέου στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στις επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας πως αυτές οι πρακτικές πλήττουν τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
Εξελίξεις στην Κεντροαριστερά και Εξωτερική Πολιτική Αναφερόμενος στις διεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και τη στάση της Νέας Αριστεράς, επισημαίνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να εργάζεται για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο.
Τέλος, άσκησε κριτική στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας λόγο για «ράλι εξοπλισμών» από τον κ. Μητσοτάκη για την κάλυψη εσωτερικών αδυναμιών, ενώ ζήτησε τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με το Ισραήλ, συντασσόμενος με τη σχετική πρόταση της Ισπανίας.
