Με αιχμές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετέτρεψε την ομιλία της για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 σε σφοδρή πολιτική επίθεση, με αιχμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού
16 Δεκ. 2025 14:01
Σε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού προχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερόμενη εκτενώς και στον ρόλο της στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής της ατζέντας.

Σε υψηλούς τόνους, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί απειλές, επαναλαμβάνοντας καταγγελίες πως ο Γιώργος Ξυλούρης φέρεται να της είπε ότι θα της «στρίψει το λαρύγγι» κατά τη διάρκεια διαλείμματος της εξεταστικής επιτροπής. «Όσους Ξυλούρηδες και “φραπέδες” κι αν στείλει ο πρωθυπουργός για να με απειλήσουν, εγώ δεν θα σταματήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προχώρησε ακόμη σε βαρείς υπαινιγμούς, συνδέοντας την εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάσταση αξιοποιήθηκε για τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, κάνοντας λόγο για καταστροφές καλλιεργειών από φυσικές καταστροφές, αλλά και για μαζικές θανατώσεις ζώων.

Όπως είπε, μέσα από διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτουν αναφορές που γεννούν ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης, υποστηρίζοντας ότι το σκάνδαλο συνδέεται με ακραία κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε τέλος και στην αγωγή που έχει κατατεθεί σε βάρος της από τη Μαρία Συρεγγέλα, τονίζοντας ότι η ίδια αποκάλυψε στοιχεία για σχέσεις που –όπως υποστήριξε– αποκρύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, καταλογίζοντας πολιτική μεροληψία και απόπειρα φίμωσης της αντιπολίτευσης.

