Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη στη Βουλή: «Να έρθεις στο δικαστήριο» – «Δεν φοβάμαι, θα πάρω αναβολή»

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή μετατράπηκε σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη, καθώς οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες μπροστά στα μέλη της επιτροπής.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην ζητήσει εκ νέου αναβολή στη δικαστική τους διαμάχη.

Ο διάλογος Γεωργιάδη – Πολάκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. Να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Παύλος Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει, θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε 1,5 μήνα. Δεν φοβάμαι.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Παύλος Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Άδωνις Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε…

Παύλος Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω.

Άδωνις Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται.

Λίγη ώρα αργότερα, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, αυτή τη φορά για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην κ. Τζούφη της Νέας Αριστεράς, υποστήριξε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι ιδιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν υψηλότερες, προσθέτοντας:

«Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη; Ψήφισαν Μητσοτάκη, έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι».

Ο Παύλος Πολάκης απάντησε φωνάζοντας: «Πλουσιότερος έγινε μόνο ο Φραπές!»

Ακολούθησε νέος γύρος έντασης:

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο «Φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Παύλος Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «Φραπές». Του Αυγενάκη.

Άδωνις Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη.

(φωνές στην αίθουσα)

Άδωνις Γεωργιάδης: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Παύλος Πολάκης: Πού τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Παύλος Πολάκης: Λες ψέματα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος σου, ζητάει αναβολή.

Παύλος Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια.

Άδωνις Γεωργιάδης: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο.

Παύλος Πολάκης: Λες ψέματα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search.

Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Υπουργός Υγείας ανέβασε δημόσια τους σχετικούς πίνακες της Eurostat, επιμένοντας στα λεγόμενά του.

Η ένταση, ωστόσο, φάνηκε να αφήνει το στίγμα της, με τους δύο πολιτικούς να υπόσχονται -όπως όλα δείχνουν- συνέχεια και στο δικαστήριο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



