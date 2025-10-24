Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη στη Βουλή: «Να έρθεις στο δικαστήριο» – «Δεν φοβάμαι, θα πάρω αναβολή»

Νέα ένταση στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, με αφορμή την επικείμενη δικαστική τους διαμάχη αλλά και τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ο διάλογος των δύο ανδρών εκτροχιάστηκε σε προσωπικές αιχμές, ενώ η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με φωνές και διαξιφισμούς.

Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη - Πολάκη στη Βουλή: «Να έρθεις στο δικαστήριο» - «Δεν φοβάμαι, θα πάρω αναβολή»
24 Οκτ. 2025 13:34
Pelop News

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή μετατράπηκε σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη, καθώς οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες μπροστά στα μέλη της επιτροπής.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην ζητήσει εκ νέου αναβολή στη δικαστική τους διαμάχη.

 Ο διάλογος Γεωργιάδη – Πολάκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. Να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Παύλος Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει, θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε 1,5 μήνα. Δεν φοβάμαι.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Παύλος Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Άδωνις Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε…

Παύλος Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω.

Άδωνις Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται.

Λίγη ώρα αργότερα, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, αυτή τη φορά για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην κ. Τζούφη της Νέας Αριστεράς, υποστήριξε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι ιδιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν υψηλότερες, προσθέτοντας:

«Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη; Ψήφισαν Μητσοτάκη, έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι».

Ο Παύλος Πολάκης απάντησε φωνάζοντας: «Πλουσιότερος έγινε μόνο ο Φραπές!»

Ακολούθησε νέος γύρος έντασης:

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο «Φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Παύλος Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «Φραπές». Του Αυγενάκη.

Άδωνις Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη.
(φωνές στην αίθουσα)

Άδωνις Γεωργιάδης: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Παύλος Πολάκης: Πού τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Παύλος Πολάκης: Λες ψέματα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος σου, ζητάει αναβολή.

Παύλος Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια.

Άδωνις Γεωργιάδης: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο.

Παύλος Πολάκης: Λες ψέματα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search.

Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Υπουργός Υγείας ανέβασε δημόσια τους σχετικούς πίνακες της Eurostat, επιμένοντας στα λεγόμενά του.

Η ένταση, ωστόσο, φάνηκε να αφήνει το στίγμα της, με τους δύο πολιτικούς να υπόσχονται -όπως όλα δείχνουν- συνέχεια και στο δικαστήριο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη – Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ