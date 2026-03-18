Σφοδρή κόντρα στη Βουλή για τη Μέση Ανατολή – Θεοχάρης σε Καζαμία: «Δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα»

Ένταση επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, όταν η συζήτηση για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία. Η σύγκρουση ξέφυγε γρήγορα από το επίπεδο της πολιτικής διαφωνίας και προκάλεσε παρεμβάσεις από έδρανα της αντιπολίτευσης.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο κ. Καζαμίας υποστήριξε ότι η Ελλάδα «προκαλεί» και «αναμειγνύεται σε έναν παράνομο πόλεμο», βάζοντας στο κάδρο τόσο τη χρήση της βάσης της Σούδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τη συμμετοχή της χώρας στην επιχείρηση ASPIDES. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε ζήτημα ενδεχόμενης εμπλοκής της Ελλάδας σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιφερειακή σύγκρουση, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος απάντησε σε εξαιρετικά οξύ τόνο, λέγοντας προς τον βουλευτή ότι αφού δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι, με όσα είπε, αμφισβήτησε την ανάγκη υπεράσπισης των ελληνικών συμφερόντων, της ναυτιλίας και της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοχάρης επέμεινε στην κριτική του, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτα όσα ακούστηκαν από την πλευρά του κ. Καζαμία και υποστηρίζοντας ότι η ελληνική θέση είναι σαφής και σταθερή. Όπως ανέφερε, η χώρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα ελληνικά συμφέροντα όπου αυτό απαιτείται, απορρίπτοντας την κατηγορία ότι η κυβέρνηση οδηγεί την Ελλάδα σε επικίνδυνη εμπλοκή.

Μετά τη φράση περί έλλειψης ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, από τα έδρανα της αντιπολίτευσης εκφράστηκαν άμεσες διαμαρτυρίες, με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Γιάννη Πλακιωτάκη να επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, λέγοντας ότι προφανώς όλους ενδιαφέρει η Ελλάδα και ότι τα πρακτικά θα εξεταστούν. Η παρέμβαση αυτή δεν έβαλε τέλος στην αντιπαράθεση, καθώς η πολιτική ένταση μεταφέρθηκε αμέσως και μετά την τοποθέτηση του υφυπουργού.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας ανταπάντησε ότι όσα ακούστηκαν σε βάρος του ήταν απαράδεκτα και χαρακτήρισε τη φρασεολογία που χρησιμοποιήθηκε «ακραία εμφυλιοπολεμική». Μάλιστα, υποστήριξε ότι τέτοιου είδους λόγος δεν μπορεί να ακούγεται μέσα σε μια Βουλή δημοκρατικού κράτους, επιμένοντας ότι το θέμα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ούτε να κανονικοποιηθεί στο κοινοβουλευτικό πεδίο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε τον κ. Θεοχάρη για πολιτική χυδαιότητα, τονίζοντας ότι κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν έχει δικαίωμα να εγκαλεί βουλευτές υπονοώντας ότι δεν ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Η στάση αυτή, όπως υποστήριξε, εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση.

Έτσι, η συζήτηση για τη Μέση Ανατολή και τη διεθνή στάση της Ελλάδας μετατράπηκε σε μια από τις πιο έντονες κοινοβουλευτικές συγκρούσεις της ημέρας, με την ουσία της διαφωνίας να συνδέεται τόσο με την εξωτερική πολιτική όσο και με τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης εντός της αίθουσας της Βουλής.

