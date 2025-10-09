Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»

Λογομαχία με σκληρές εκφράσεις σημειώθηκε το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή τις αναφορές του δεύτερου στις καταγγελίες που συνδέουν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τη μεταφορά λαθραίων καυσίμων.

Ο κ. Βελόπουλος ανέφερε πως εκείνος εισήγαγε πρώτος στον δημόσιο διάλογο τον όρο «ξυλόλιο», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πράγματι εγώ μίλησα για ξυλόλιο, εγώ μίλησα για μπάζωμα και ξεμπάζωμα και καταστροφή του βιολογικού υλικού και μετά ακολούθησαν οι άλλοι».

Στη συνέχεια πρόσθεσε με νόημα: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Εμείς τελευταίοι θα γελάσουμε, αλλά θα κλαίει ο κόσμος για όσα πραγματικά συνέβησαν στα Τέμπη».

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «για την παραδοχή του», αλλά άσκησε δριμεία κριτική, λέγοντας: «Δεν συμφωνώ με όσα λέτε, αλλά οφείλω να παραδεχθώ ότι σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε μια φρικώδη πολιτική εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου».

Και πρόσθεσε: «Τα επιχειρήματα που εσείς πρώτος είπατε για το “ξυλόλιο” είναι ευρήματα Βελόπουλου και τα “προσκύνησε” το ΠΑΣΟΚ. Εδώ ήμουν όταν το είπατε πρώτη φορά και γελούσαμε μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, δύο χρόνια μετά, σας προσκυνάνε. Καλά να πάθουν, τέτοιοι είναι».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε επίσης ότι η έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών θα ρίξει φως στα γεγονότα, προσθέτοντας: «Οι διχασμοί έχουν κοστίσει πολύ και δεν χρειάζονται. Το ΠΑΣΟΚ σιγοντάρει τον Βελόπουλο και την κα Κωνσταντοπούλου και νομίζει ότι ενισχύει το κόμμα του, ενώ καταστρέφει την εικόνα του».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



