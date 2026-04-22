Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα στο Κορωπί, σοβαρά τραυματίας 21χρονος

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες (21/04/2026) βράδυ στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο Κορωπί, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τη σύγκρουση ο 21χρονος αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρύτερα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία.

