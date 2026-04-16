Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με 5 τραυματίες σε τροχαίο στην Εθνική Λάρισας, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Πολύ σοβαρό το τροχαίο, που σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα (16/4/2026) στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Λάρισας-Κοζάνης στον κόμβο του Αργυροπούλιου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με πέντε άτομα να τραυματίζονται και να διακομίζονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ελασσόνα. Η Τροχαία Λάρισας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



