Σφοδρή σύγκρουση και δύο νεκροί σε πλαγιομετωπική στην Παιανία

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

15 Νοέ. 2025 13:51
Pelop News

Δυστυχώς σε μία άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Παιανία.

«Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε», ποια ήταν η γνωστή δημοσιογράφος που συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ;

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) στην Παιανία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο έχασε και τη ζωή του, διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στην προσπάθειά του όμως να μπει σε έναν παράδρομο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά ένα μεγάλο όχημα που ερχόνταν από το αντίθετο ρεύμα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες. Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν και ανασύρθηκαν από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό τους χωρίς τις αισθήσεις τους, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ενδεικτικό της σφοδρής σύγκρουσης είναι ότι η πόρτα του οδηγού του αυτοκινήτου με τους δύο νεκρούς εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Τις έρευνες για να αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.

