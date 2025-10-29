Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα

Η Βουλή μετατράπηκε σε πεδίο έντασης το πρωί της Τετάρτης, καθώς η Λιάνα Κανέλλη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς με αφορμή το αίτημα άρσης ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ. Το αίτημα είχε υποβληθεί ύστερα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εις βάρος της, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η κ. Κανέλλη χαρακτήρισε τη μηνύτριά της «αντικομμουνίστρια» και υποστήριξε ότι χρησιμοποιεί τη δικηγορική της ιδιότητα για πολιτικά οφέλη. Επέμεινε, μάλιστα, πως το 2015, ως πρόεδρος της Βουλής, η κ. Κωνσταντοπούλου «έβαζε πλάτη» στον Ηλία Κασιδιάρη και τους υπόδικους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ώστε να λαμβάνουν άδειες εξόδου από τον Κορυδαλλό για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου. «Pro bono, αναλαμβάνω την υπεράσπισή της από τον ίδιο της τον εαυτό», είπε δηκτικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας, έκανε λόγο για «χυδαία ψεύδη» και αντέστρεψε τις κατηγορίες, λέγοντας πως «η κ. Κανέλλη έκανε καριέρα επί χούντας» ενώ «διαμένει σε βίλα στην Εκάλη». Τόνισε δε ότι «η μήνυσή μου δεν στρέφεται κατά του ΚΚΕ, αλλά κατά ενός προσώπου που πατώντας στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια, επιδιώκει να υπαγορεύσει σε όλους πώς θα ασκούμε τα καθήκοντά μας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η βουλευτής του ΚΚΕ την ταύτισε άδικα με τον Κασιδιάρη, σημειώνοντας:

«Δεν ανέχομαι να αγιοποιείται κάποια επειδή είναι στο ΚΚΕ και να σπιλώνει εμένα. Όλη μου η πορεία ήταν απέναντι στους φασίστες».

Η Λιάνα Κανέλλη επανήλθε με αιχμηρό ύφος: «Η χυδαιότητα, όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή, πέφτει στο κενό. Όταν προέρχεται από την Κωνσταντοπούλου, μετά τον Κασιδιάρη, τη θεωρώ δεύτερο παράσημο». Πρόσθεσε ακόμη, απαντώντας για τις αναφορές στη χούντα: «Το 1967 πήγαινα στην πρώτη Γυμνασίου. Αν αυτό σημαίνει μαθητική καριέρα στη δικτατορία, τι να πω…».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στη μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον της η πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας, Όλγα Δάλλα, για την απομάκρυνσή της από τα ψηφοδέλτια των εκλογών του Ιουνίου 2023. Η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε πως «οι αλλαγές στα ψηφοδέλτια είναι δικαίωμα του επικεφαλής» και έκανε λόγο για «εκστρατεία λάσπης» από πολιτικούς της αντιπάλους και ΜΜΕ. «Δεν έχουν γεννηθεί ακόμα εκείνοι που θα με φέρουν σε δυσχερή θέση», κατέληξε, καλώντας το Σώμα να ψηφίσει υπέρ της άρσης της ασυλίας της «από θέση αρχής».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



