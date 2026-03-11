Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή: Κωνσταντοπούλου και Παπασταύρου σε έντονο επεισόδιο με προσωπικές αιχμές

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε μια συζήτηση που γρήγορα ξέφυγε από το αρχικό αντικείμενο.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron, προχώρησε σε πολιτική και γεωπολιτική κριτική, συνδέοντας εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ζητήματα της επικαιρότητας με την ελληνική πολιτική σκηνή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη μετακίνηση της κόρης του πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κ. Παπασταύρου.

«Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού; Εργάζεται στο εξωτερικό», απάντησε ο υπουργός, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι η ίδια «υποτιμά τον ρόλο της», χαρακτηρίζοντας τις αναφορές της «κατώτερες των περιστάσεων».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπάντησε με νέες αιχμές, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

Η ένταση επεκτάθηκε και σε άλλους βουλευτές

Η ένταση στην αίθουσα συνεχίστηκε όταν στη συζήτηση παρενέβη και ο βουλευτής της Νέα Δημοκρατία Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος επέκρινε έντονα την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού» και για «παροξυσμικό λόγο χωρίς όρια», καλώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακληθεί στην τάξη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας την επίθεση εναντίον της και κατηγορώντας τον βουλευτή της ΝΔ για πολιτικές πρακτικές που –όπως είπε– στρέφονται κατά εργαζομένων.

Η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τις λεκτικές αντιπαραθέσεις να κυριαρχούν στη συζήτηση.

