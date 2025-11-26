Σφοδρή σύγκρουση στις ΗΠΑ: Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ για «εργαλειοποίηση του FBI»

Στο επίκεντρο μιας ακόμη σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση των ομοσπονδιακών αρχών να ξεκινήσουν έρευνα κατά έξι Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών που εμφανίστηκαν σε βίντεο καλώντας στρατιωτικούς και στελέχη των υπηρεσιών Πληροφοριών να μην υπακούουν σε «παράνομες εντολές». Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι ο πρόεδρος επιχειρεί να καταστείλει την αντιπολίτευση μέσω θεσμικής πίεσης και εκφοβισμού.

Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ότι ο πρόεδρος «χρησιμοποιεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως όπλο κατά των πολιτικών του αντιπάλων», υπογραμμίζοντας πως «οι απειλές κατά του Συντάγματος δεν είναι μόνο εξωτερικές αλλά και εσωτερικές». Τόνισαν ακόμη ότι «καμία μορφή παρενόχλησης δεν πρόκειται να τους αποτρέψει από το να ασκούν τα καθήκοντά τους».

Η γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν δήλωσε ότι η αντίδραση του Τραμπ «δικαιώνει» το περιεχόμενο του βίντεο, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι «πιστεύει πως οι νόμοι δεν τον αφορούν» και ότι χρησιμοποιεί την κρατική μηχανή για να φιμώνει όσους θεωρεί αντιπάλους. Σημείωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Αυτή δεν είναι η Αμερική που ξέρω».

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν το Πεντάγωνο ανακοίνωσε έρευνα σε βάρος του γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, ο οποίος στο επίμαχο βίντεο κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι στρέφει τις ένοπλες δυνάμεις κατά των πολιτών. Ο ίδιος κινδυνεύει με στρατοδικείο, ενώ ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να ζητήσει «σύλληψη, φυλάκιση και απαγχονισμό» του γερουσιαστή.

Ο Κέλι απάντησε ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει: «Έχω προσφέρει πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα για να με φιμώνουν νταήδες που ενδιαφέρονται περισσότερο για την εξουσία τους παρά για το Σύνταγμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι έξι Δημοκρατικοί που συμμετείχαν στο βίντεο έχουν υπηρετήσει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή τις υπηρεσίες Πληροφοριών, γεγονός που έχει εντείνει ακόμη περισσότερο την πολιτική ένταση.

Ο Τραμπ, σε νέα ανάρτησή του, χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς «προδότες» και τους κατηγόρησε για «αποσχιστική συμπεριφορά που τιμωρείται με θάνατο», ανεβάζοντας κι άλλο το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



