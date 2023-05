Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη βόρεια Ιταλία – Τουλάχιστον 3 νεκροί και χιλιάδες πληγέντες

Ο τελευταίος απολογισμός του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της βόρειας Ιταλίας είναι τρεις νεκροί και τρεις αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχασαν τη ζωή τους ένας γεωργός, μια γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στην παραθαλάσσια περιοχή στο Τσεζενάτικο, και ένας ηλικιωμένος, ο οποίος πέθανε από πνιγμό μέσα στο σπίτι του, στο Φορλί.

Συνολικά, 14 ποταμοί και παραπόταμοι, που βρίσκονται στην περιφέρεια αυτή, έχουν υπερχειλίσει. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι διασώστες, που προσπαθούν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην θέσουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.

Συνολικά μέχρι αυτή την στιγμή έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, για προληπτικούς λόγους αλλά και εξαιτίας των καταστροφών, πάνω από 5.000 άνθρωποι.

The climate emergency in my region continues to be dire. After a long drought, heavy rains caused *14* rivers to flood. Italy is the European country most vulnerable to climate change and we are NOT ready to face it. pic.twitter.com/EzeViVHtdk

— Francesca Tacchi 🫒 preorder TRANSMOGRIFY! (@jackdaw_writes) May 17, 2023