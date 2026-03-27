Σφοδρό τροχαίο στην εθνική Πύργου – Κυπαρισσίας: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο, διασωληνωμένος 30χρονος ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας άφησε πίσω του έναν 30χρονο βαριά τραυματισμένο και ένα ακόμη όχημα αναποδογυρισμένο εκτός πορείας. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που το ένα αυτοκίνητο διαλύθηκε.

27 Μαρ. 2026 11:18
Pelop News

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 30χρονος οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 26 Μαρτίου στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος κινούνταν με το όχημά του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο σε στροφή. Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε αρχικά σε διερχόμενο όχημα, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, και στη συνέχεια βγήκε εκτός δρόμου, καταλήγοντας με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες.

Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τεράστια. Από τη σύγκρουση, ο 30χρονος εκτοξεύτηκε εκτός του οχήματός του, ενώ το αυτοκίνητο διαλύθηκε, κόβοντας κυριολεκτικά στα δύο. Τμήματά του βρέθηκαν πεταμένα σε μεγάλη απόσταση από το σημείο, εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα του τροχαίου.

Το δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι, βγήκε επίσης εκτός πορείας μετά τη σύγκρουση και αναποδογύρισε πίσω από τις προστατευτικές μπάρες, με τους επιβαίνοντες να τραυματίζονται και να μεταφέρονται επίσης στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 30χρονο οδηγό σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Ο 30χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα μεταφέρθηκαν και οι δύο επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνώνται, ενώ οι εικόνες από το σημείο αποκαλύπτουν τη βία της σύγκρουσης και το πόσο οριακή ήταν η κατάληξη του περιστατικού.

Πηγή: ilialive.gr

