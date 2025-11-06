Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ

Αντιπαράθεση χωρίς όρια σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης μεταξύ των βουλευτών Χρήστου Γιαννούλη (ΣΥΡΙΖΑ) και Πέτρου Παππά (ΠΑΣΟΚ), με αλληλοκατηγορίες, προσβολές και εκφράσεις που ξέφυγαν από τα όρια του πολιτικού διαλόγου.

Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη - Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
06 Νοέ. 2025 13:21
Pelop News

Σε έντονο τηλεοπτικό καβγά εξελίχθηκε η παρουσία των βουλευτών Χρήστου Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και Πέτρου Παππά από το ΠΑΣΟΚ, πρώην στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί της Πέμπτης. Η συζήτηση πήρε εκρηκτική τροπή με αφορμή την κριτική του κ. Παππά στο Ινστιτούτο Τσίπρα και την απάντηση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος αναφέρθηκε στα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον συνομιλητή του, ο κ. Γιαννούλης απάντησε με οξύ τόνο: «Δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου… Είστε σαλτιμπάγκος που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

Η αντίδραση του κ. Παππά ήταν άμεση και εξίσου αιχμηρή: «Ντροπή και αήθειες! Θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής! Τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε, ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους: «Είναι κακό να γλείφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Αυτοί που έτρεξαν γονυπετείς πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα έγιναν τώρα τιμητές».

Από την πλευρά του, ο κ. Παππάς ανταπάντησε σε εξίσου οξύ ύφος: «Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας, αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα τέσσερα να σας πάρει».

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον κ. Γιαννούλη να δηλώνει: «Αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το ανυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».

Το επεισόδιο προκάλεσε αίσθηση στα τηλεοπτικά πάνελ και στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να σχολιάζουν τον χαμηλό τόνο πολιτικού πολιτισμού που επικράτησε στη συζήτηση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ