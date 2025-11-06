Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ

Σε έντονο τηλεοπτικό καβγά εξελίχθηκε η παρουσία των βουλευτών Χρήστου Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και Πέτρου Παππά από το ΠΑΣΟΚ, πρώην στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί της Πέμπτης. Η συζήτηση πήρε εκρηκτική τροπή με αφορμή την κριτική του κ. Παππά στο Ινστιτούτο Τσίπρα και την απάντηση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος αναφέρθηκε στα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον συνομιλητή του, ο κ. Γιαννούλης απάντησε με οξύ τόνο: «Δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου… Είστε σαλτιμπάγκος που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

Η αντίδραση του κ. Παππά ήταν άμεση και εξίσου αιχμηρή: «Ντροπή και αήθειες! Θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής! Τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε, ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους: «Είναι κακό να γλείφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Αυτοί που έτρεξαν γονυπετείς πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα έγιναν τώρα τιμητές».

Από την πλευρά του, ο κ. Παππάς ανταπάντησε σε εξίσου οξύ ύφος: «Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας, αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα τέσσερα να σας πάρει».

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον κ. Γιαννούλη να δηλώνει: «Αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το ανυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».

Το επεισόδιο προκάλεσε αίσθηση στα τηλεοπτικά πάνελ και στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να σχολιάζουν τον χαμηλό τόνο πολιτικού πολιτισμού που επικράτησε στη συζήτηση.





