«Shakespeare μία ώρα & κάτι» στο θέατρο act – Τρεις παραστάσεις

Θεατρική παράσταση/παρουσίαση του εργαστηρίου ενηλίκων «Ομπρέλα» στο θέατρο act Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Απριλίου στις 21.30

«Shakespeare μία ώρα & κάτι» στο θέατρο act - Τρεις παραστάσεις
21 Απρ. 2026 14:29
Pelop News

Μια παράσταση-γιορτή που γεννήθηκε μέσα από τη δημιουργική τόλμη και τη συλλογική ανακάλυψη ανεβαίνει αυτόν τον Απρίλιο στη σκηνή του θεάτρου act.

Το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων «Ομπρέλα» παρουσιάζει τη δουλειά του, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο εξερεύνησης που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα θεατρικό ταξίδι όπου ο κόσμος του Σαίξπηρ συναντά την αισθητική του καμπαρέ, δημιουργώντας μια παράσταση ζωντανή και απρόβλεπτη. Αποσπάσματα από εμβληματικά έργα μεταμορφώνονται μέσα από το σώμα, τη φωνή και τη φαντασία των συμμετεχόντων, φωτίζοντας διαχρονικά θέματα όπως ο έρωτας, η εξουσία και η προδοσία – όλα μέσα από ένα πρίσμα παιχνιδιού, μουσικότητας και σκηνικής ελευθερίας.

Η παράσταση δεν αποτελεί απλώς ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά την αποτύπωση μιας διαδικασίας: της συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών που τόλμησαν να εκτεθούν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν μαζί.

Με στοιχεία καμπαρέ, ζωντανή ενέργεια και μια δόση ανατρεπτικού χιούμορ, η βραδιά υπόσχεται να είναι μια εμπειρία άμεση.

Παράλληλα, η παρουσίαση αυτή ανοίγει τον διάλογο για τον επόμενο κύκλο του εργαστηρίου ενηλίκων «Ομπρέλα» στο θέατρο αct, προσκαλώντας νέους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τη χαρά της υποκριτικής, της σκηνικής έκφρασης και της ομαδικής δημιουργίας.

📍 Θέατρο Act, Γεροκωστοπούλου 65, Σκάλες

📅 24-25-26 Απριλίου στις 21:30

🎟️ Τηλέφωνο Κρατήσεων: 261 027 2037

«Shakespeare μία ώρα & κάτι» στο θέατρο act - Τρεις παραστάσεις

Σκηνοθεσία: Δώρα Τσάγκα

Φωτισμοί: Ιωάννης Αναστασόπουλος

Παίζουν: Βασίλης Αλευράς, Φωτεινή Καριώρη, Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, Δημήτρης Μουρτζούκος, Μαρία Παπαδάκη, Χριστίνα Πρωτοπαπαδάκη, Λυδία Σταματογιάννη, Αγγελική Ταπανάρη

 

Για πληροφορίες σχετικά με τον επόμενο κύκλο του θεατρικού εργαστηρίου:

2610272037 / 6978291335 / @acttheaterpatras

