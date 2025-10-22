Σία Αναγνωστοπούλου στη Βουλή: «Επικίνδυνη εκτροπή – Η Κυβέρνηση τιμωρεί τη λαϊκή κυριαρχία και τον Πάνο Ρούτσι»

Στην ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής, η Σία Αναγνωστοπούλου άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε ότι «πήρε την πλήρη ευθύνη για μια ντροπιαστική τροπολογία».

Η βουλευτής αναφέρθηκε στη διάκριση που, όπως είπε, εισήγαγε ο πρωθυπουργός ανάμεσα σε έθνος και λαό: «Ακούσαμε κάτι που θεωρούσαμε πως δεν θα ξανακούσουμε μετά το 1974: τη διάκριση έθνους από λαό. Δεν υπάρχει πιο διχαστική και τιμωρητική διάκριση – σε αυτήν οφείλονται τα δεινά αυτής της χώρας».

Κατά την ίδια, η κυβέρνηση προτάσσει την «ιερότητα» έναντι της δημοκρατίας, υποβαθμίζοντας τη θεμελιώδη αρχή του Συντάγματος: «Το 1974 αυτός ο λαός αποφάσισε πως δεν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Ο λαός είναι το θεμέλιο της εξουσίας. Λαϊκή κυριαρχία! Αυτό ξέχασε η Νέα Δημοκρατία».

«Δεν άντεξαν τον Πάνο Ρούτσι και το μήνυμά του»

Η Σία Αναγνωστοπούλου υποστήριξε ότι η τροπολογία αποτελεί «τιμωρητική απάντηση» απέναντι στο κίνημα των Τεμπών και ιδιαίτερα στον Πάνο Ρούτσι, τον οποίο χαρακτήρισε «σύμβολο της λαϊκής διεκδίκησης»: «Η κυβέρνηση δεν άντεξε τον Πάνο Ρούτσι, έναν άνθρωπο που ανανέωσε την ιστορία του χώρου έξω από τη Βουλή, ένωσε το νήμα των λαϊκών αγώνων και επανέφερε στο προσκήνιο το αίτημα για δικαιοσύνη».

Η ίδια σημείωσε ότι «τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών συνομιλούν αρμονικά με τα ονόματα των στρατιωτών του Αγνώστου Στρατιώτη» και πρόσθεσε πως «ο λαός ξέρει να φροντίζει τα παιδιά του – και ζωντανά και νεκρά».

«Θα είμαστε εκεί – στην πλατεία των λαϊκών διεκδικήσεων»

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί «βεβήλωσης του χώρου», η βουλευτής Αχαΐας δήλωσε ότι η προοδευτική αντιπολίτευση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη λαϊκή παρουσία στο Σύνταγμα: «Εμείς θα είμαστε μπροστά στην πλατεία, στην πλατεία των λαϊκών διεκδικήσεων όπου πιστοποιείται κάθε φορά η λαϊκή κυριαρχία. Θα είμαστε εκεί και ας έρθουν να μας συλλάβουν».

«Με τσαντίρια ήταν πάντα οι άνθρωποι της Αντίστασης»

Κλείνοντας την ομιλία της, η Σία Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε συμβολικά στους ανθρώπους που σήκωσαν το βάρος της ιστορίας: «Με τσαντίρια δεν ήταν ποτέ οι δωσίλογοι που μοστράρανε τη σημαία. Με τσαντίρια ήταν οι πρόσφυγες, οι εξόριστοι, οι αγωνιστές. Με τσαντίρι ήταν κι ο Πάνος Ρούτσι, που με το σώμα του διεκδίκησε αυτό που διεκδικεί ο λαός διαχρονικά: δικαιοσύνη».

Η βουλευτής έκλεισε με τη φράση: «Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή της προοδευτικής αντιπολίτευσης – η μάχη για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία».

