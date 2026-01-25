Σία Κοσιώνη: Εχει διαφύγει πλέον τον κίνδυνο

Η Σία Κοσιώνη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας από την Πέμπτη 22/1, καθώς έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ βρίσκεται εδώ και τέσσερις ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Metropolitan, όπου παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

Ηδη από χθες Σάββατο άρχισε να δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησε να δέχεται τροφή. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι θα πάνε όλα καλά, μιας και η Σία Κοσιώνη έχει έναν αρκετά δυνατό οργανισμό. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το πόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο.

Η Σία Κοσιώνη βρέθηκε κανονικά στο πλατό του δελτίου ειδήσεων την περασμένη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ωστόσο η δημοσιογράφος ανέβασε 39 πυρετό και είχε έντονη δύσπνοια. Η ίδια δεν κατάφερε να συνεχίσει την προετοιμασία για το δελτίο και έτσι καλέστηκε η Χριστίνα Βίδου, με σκοπό να την αντικαταστήσει εκτάκτως.

Η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε απευθείας στο Metropolitan, κοντά στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ, εισήχθη για προληπτικούς λόγους στην ΜΕΘ, της χορηγήθηκε ισχυρή αντιβιωτική αγωγή και σιγά σιγά άρχισε να συνέρχεται.

Η δημοσιογράφος παραμένει στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



