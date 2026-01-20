Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Μια 6χρονη επέζησε μόνη – Νεκρή ολόκληρη η οικογένειά της

Η Ισπανία συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τον επίσημο απολογισμό να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 41 επιβεβαιωμένους νεκρούς και τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο στα συντρίμμια όσο και σε ιατροδικαστικό επίπεδο. Παράλληλα, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για 43 αγνοούμενους, γεγονός που διατηρεί την αγωνία σε υψηλά επίπεδα.

Συγγενείς θυμάτων αναζητούν απαντήσεις και ελπίδες ανάμεσα στα νοσοκομεία και τα κέντρα ταυτοποίησης, την ώρα που η χώρα έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ιστορίες ζωής και απώλειας έρχονται στο φως, αποτυπώνοντας το ανθρώπινο μέγεθος της τραγωδίας.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η περίπτωση μιας 6χρονης, η οποία επέζησε μόνη της από τη φονική σύγκρουση. Σύμφωνα με την El Pais, το κοριτσάκι ταξίδευε με τους γονείς της, τον 12χρονο αδελφό της και έναν ξάδελφό της, επιστρέφοντας οικογενειακώς από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα. Η οικογένεια βρισκόταν στα πρώτα βαγόνια του τρένου υψηλής ταχύτητας, όταν αυτό συγκρούστηκε με συρμό που είχε εκτροχιαστεί και είχε εισβάλει στις αντίθετες γραμμές.

Τη νύχτα του δυστυχήματος, δύο διασώστες εντόπισαν το παιδί να περιπλανιέται μόνο του στον τόπο της τραγωδίας, έχοντας καταφέρει να απεγκλωβιστεί χωρίς βοήθεια. Η εικόνα της μικρής ζωντανής ανάμεσα στα συντρίμμια αναπτέρωσε αρχικά τις ελπίδες ότι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είχαν επιβιώσει.

Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Οι γονείς της, ο 12χρονος αδελφός της και ο ξάδερφός της εντοπίστηκαν νεκροί, προσθέτοντας μια ακόμη τραγική σελίδα στον ήδη βαρύ απολογισμό.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Κόρδοβα, όπου υποβλήθηκε σε ιατρική φροντίδα και χρειάστηκε τρία ράμματα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τη γιαγιά της.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, τουλάχιστον 39 τραυματίες, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, παραμένουν νοσηλευόμενοι, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ερευνούν τα κατεστραμμένα βαγόνια για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο τελικός απολογισμός αναμένεται να καθοριστεί μόνο όταν ολοκληρωθούν πλήρως οι έρευνες.

