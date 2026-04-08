Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Υπήρχε βλάβη στη γραμμή την προηγούμενη μέρα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα και ανάγκασε τις αρχές να εξετάσουν την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Υπήρχε βλάβη στη γραμμή την προηγούμενη μέρα
08 Απρ. 2026 22:15
Pelop News

Οι γραμμές όπου κινείτο ένα επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας που έπεσε πάνω σε άλλον συρμό στη νότια Ισπανία σκοτώνοντας 46 ανθρώπους τον Ιανουάριο, είχαν σπάσει την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος, χωρίς να εντοπιστεί η ζημιά, ανέφεραν σήμερα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ερευνητές.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα και ανάγκασε τις αρχές να εξετάσουν την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ένα τρένο με προορισμό τη Μαδρίτη, το οποίο διαχειριζόταν η ιδιωτική εταιρεία Iryo, εκτροχιάστηκε και πέρασε στην αντίθετη κυκλοφορία, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τρένο που ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο διαχειριζόταν η κρατική εταιρεία Renfe.

Μια προκαταρκτική έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από την Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), υποδηλώνει ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ρωγμή πριν από τον εκτροχιασμό.

Η Πολιτοφυλακή υπέβαλε νέα έκθεση σε δικαστήριο που διερευνά το δυστύχημα, στην οποία η διακοπή ρεύματος καταγράφεται στις 21:46 στις 17 Ιανουαρίου, τόνισαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 27 Μαρτίου.

Παρόλο που καταγράφηκε «μια διακύμανση τάσης που είναι συναφής με σπάσιμο», το σύστημα σηματοδότησης «δεν είχε ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα μια ειδοποίηση», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Πολιτοφυλακή τόνισε ότι αυτή η διακύμανση τάσης που «είναι συναφής με σπάσιμο» το χρονικό διάστημα από το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου μέχρι την ώρα του δυστυχήματος «δεν είναι συνήθης», αλλά ότι η τεχνική δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων για αυτό το θέμα «θα πρέπει να διευκρινιστεί».

Η έκθεση αποκλείει επίσης δολιοφθορά, τρομοκρατία και αμέλεια του οδηγού.

Η έρευνα της CIAF, η οποία αναμένεται να παράσχει οριστικά συμπεράσματα, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Σκέτος καφές: Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά όλων όσοι τον επιλέγουν
23:45 Οι 5+1 σημειώσεις μας από το Προμηθέας 2014-Απόλλων με… φωτογραφίες
23:39 Απόφαση-σταθμός: συνταξιούχος υποχρεώνεται να επιστρέψει 46.800 ευρώ λόγω «μυστικής» εργασίας στα χωράφια
23:21 Γενιά Ζ: Γιατί αποφεύγει να μιλήσει στο τηλέφωνο;
23:05 Στα 633 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ για το 2025
22:51 Βρετανία: Φορείς πιέζουν Meta, TikTok, Snapchat και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά
22:42 Πιέζει ή το εννοεί; Ο Τραμπ συζητά την έξοδο των ΗΠΑ από το NATO
22:40 Αυθόρμητο ή προγραμματισμένο σεξ; Τι δείχνει νέα έρευνα για την ικανοποίηση των ζευγαριών
22:29 Ενεργειακή επάρκεια ενόψει Πάσχα – Σε επιφυλακή η κυβέρνηση λόγω διεθνών εξελίξεων
22:15 Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Υπήρχε βλάβη στη γραμμή την προηγούμενη μέρα
22:04 ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
21:51 Λύγισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του
21:40 Οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα με τα σκυλιά τους παρά με τους συντρόφους τους
21:28 Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ για την εκεχειρία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
21:20 Ο Αργύρης Πεδουλάκης επιστρέφει στους πάγκους σε ιστορική ομάδα
21:12 Η CrediaBank χτύπησε το καμπανάκι της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
21:04 Έξοδος Πάσχα: Ακόμα και 25% ακριβότερες οι μετακινήσεις φέτος – Παραδείγματα με προορισμούς
20:56 Euroleague – Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Γκραντ για το μεγάλο παιχνίδι με τη Βαλένθια
20:48 Θετικά σχόλια από διεθνή ΜΜΕ για την απόφαση Μητσοτάκη να απαγορευτούν τα social media στους κάτω των 15
20:40 Γαλάτσι: Καταδίωξη ανηλίκων που επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
