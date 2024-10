Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ουαλία μ’ ενα νεκρό και πολλούς τραυματίες ΦΩΤΟ

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη κοντά στο Λάνμπρινμαϊρ, ανάμεσα στο Σριούσμπερι και το Μάτσινλλεθ, στην Ουαλία περίπου στις 7.30 το απόγευμα της Δευτέρας, δήλωσαν οι αρχές.

Σε κοινή δήλωση των Network Rail και Transport for Wales αναφέρεται ότι επρόκειτο για το δρομολόγιο των 6.31μμ από το Σριούσμπερι προς το Αμπερίστουιθ και το δρομολόγιο των 7.09μμ από το Μαχίνλεθ προς το Σριούσμπερι.

A MAN has died following a collision between two trains near Llanbrynmair, Powys, on Monday evening (Oct 21). Emergency services remain at the scene as…https://t.co/VqGsju8sju#wales #heraldwales #herald #welshnews #news pic.twitter.com/WYe6SxMq9U

— Herald.Wales (@HeraldWales) October 22, 2024