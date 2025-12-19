Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του

Συγκίνηση και παγκόσμια αναγνώριση για τον Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, τον άνθρωπο που με μια αυθόρμητη πράξη γενναιότητας αφόπλισε έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, βάζοντας τέλος στο αιματοκύλισμα.

19 Δεκ. 2025 12:17
Ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, ο άνδρας που αφόπλισε έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, έχει πλέον αναγνωριστεί ως ήρωας από την αυστραλιανή κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα. Το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων του παραδόθηκε στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό.

Το χρηματικό ποσό συγκεντρώθηκε μέσω διαδικτυακής καμπάνιας από περίπου 43.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πράξη αυτοθυσίας του 42χρονου πατέρα δύο παιδιών, συριακής καταγωγής. Ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, χωρίς δεύτερη σκέψη, όρμησε προς τον ένοπλο δράστη και του αφαίρεσε το όπλο, την ώρα που πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να σταματήσει την επίθεση, τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενος πυρά στο αριστερό του χέρι και στην ωμοπλάτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο ακρωτηριασμού του αριστερού του χεριού. Παρά ταύτα, δηλώνει πως δεν μετανιώνει για την πράξη του.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται η στιγμή που ενημερώνεται για το ποσό της δωρεάς. Φανερά συγκινημένος, ρωτά «Το αξίζω;», με την απάντηση που λαμβάνει να είναι λιτή και χαρακτηριστική: «Κάθε σεντ».

Μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ έστειλε μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης προς τους δωρητές και την κοινωνία συνολικά. «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Να αφήσουμε πίσω ό,τι κακό και να συνεχίσουμε για να σώζουμε ζωές», δήλωσε, προσθέτοντας: «Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από την καρδιά».

Το βίντεο προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα social media, με χιλιάδες χρήστες να εξυμνούν τη σεμνότητα και την ανδρεία του, χαρακτηρίζοντάς τον σύμβολο ανθρωπιάς σε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της πρόσφατης αυστραλιανής ιστορίας.

Η τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία Μποντάι, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι. Ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ για περίπου δέκα λεπτά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα 10χρονο κορίτσι, και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη.

